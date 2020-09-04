ТОП бестселлеров в РФ: ушли две Шкоды, зато вернулись Tucson и Outlander, которых не было с марта

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), автодилеры в РФ за август сумели продать 137 517 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 0,5% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат снизился на 722 машины (в отчёте АЕБ приводятся данные по отгрузкам дилеров). Традиционно напомним, что в августе не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как эти компании подают сведения не ежемесячно, а один раз в квартал.
Самая востребованная в РФ марка – это по-прежнему Lada. Её августовский результат – 28 621 шт., что соответствует спаду на 5%. Сюда не входят 215 реализованных в прошлом месяце внедорожников Niva: кстати, её продажи за год упали на 86,6%. На это, вероятно, повлияло подорожание модели, которая недавно сменила «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью» российской марки.
Бестселлерами бренда и российского авторынка в целом по-прежнему остаются Granta и Vesta, несмотря на отрицательную динамику в августе. Largus вошёл в ТОП-25 дважды: пассажирская версия теперь на 11 строчке, а грузовая модификация – на 25-ой. Суммарный результат модели – 4286 шт. Внедорожник 4x4 за месяц поднялся на одну позицию вверх (с 16 на 15-ую), а вот Lada Xray список бестселлеров покинул.
|Место
|Марка
|Продажи в августе 2020 года, шт.
|Продажи в августе 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|28 621
|30 012
|-5
|2
|Kia
|19 818
|18 531
|+7
|3
|Hyundai
|17 462
|14 062
|+24
|4
|Volkswagen
|11 400
|8527
|+34
|5
|Renault
|10 906
|12 957
|-16
|6
|Skoda
|9001
|7007
|+28
|7
|Toyota
|7132
|9122
|-22
|8
|ГАЗ
|3856
|5293
|-27
|9
|Nissan
|3852
|5938
|-35
|10
|УАЗ
|2910
|3221
|-10
|11
|Mitsubishi
|2624
|3095
|-15
|12
|Mazda
|2098
|2812
|-25
|13
|Lexus
|1929
|2173
|-11
|14
|Haval
|1730
|1177
|+47
|15
|Geely
|1726
|716
|+141
На втором месте в рейтинге брендов находится Kia. Результат в России в августе – 19 818 шт., что говорит о приросте на 7%. Выпускаемый в Санкт-Петербурге Rio после июльского падения вернулся в тройку лидеров ТОП-25, сместив на этаж ниже субкомпактный кроссовер Creta который, кстати, сумел нарастить продажи почти на 40%. Паркетник Kia Sportage продолжает держаться в первой десятке, хотя и потерял за месяц пару позиций (и почти четверть от прошлогоднего результата). Ещё один SUV марки – Seltos – вернулся в рейтинг на 21 место, мы его не видели здесь с мая 2020-го. И наконец, бизнес-седан Optima (в дальнейшем сменит имя на K5), несмотря на почти 30-процентный спад, поднялся на строчку вверх (теперь на 23-ей).
«Бронза» среди марок по-прежнему у Hyundai, который сумел нарастить продажи на 24% до 17 462 шт. Крета теперь снова «дышит в затылок» первой тройке, а седан Solaris с 10-процентным плюсом поднялся на строчку вверх. Кроме того, в ТОП-25 вернулся кроссовер Tucson, причём сразу на 16 место и с приростом почти на 44% (он не появлялся в списке самых продаваемых с марта текущего года).
Далее в списке марок есть изменения: если в июле на четвёртой строке находилась чешская Skoda, то в августе её сместил немецкий бренд Volkswagen (11 400 шт., +34%). Его основным драйвером роста является Polo, способный похвастаться более чем 60-процентным увеличением показателя (напомним, на рынок уже вышла новая модель – из седана сделали лифтбек). Положительная динамика и у второй модели VW в списке: Tiguan поднялся на две строчки вверх с прибавкой на 6,4%.
На пятом месте в списке самых популярных марок в августе находится Renault (10 906 шт., -16%). Самая продаваемая модель бренда – кроссовер Duster – сумел за месяц подняться с 13 строки на 8-ую, а по динамике почти «остался при своих». Logan, несмотря на минус, тоже переехал на пару позиций повыше, а в от Sandero со спадом почти на 21% наоборот, оказался ниже на две строки. Кроссовер Kaptur потерял 26,5% и одновременно прыгнул с 22 места на 20-ое, а Arkana пока так и не вернулась, последний раз модель «забегала» к бестселлерам в июне 2020-го.
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2020 года, шт.
|Продажи в августе 2019 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|10 550
|11 132
|-5,2
|2
|Lada Vesta
|8522
|9329
|-8,7
|3
|Kia Rio
|7664
|6989
|+9,7
|4
|Hyundai Creta
|7632
|5522
|+38,2
|5
|VW Polo
|7426
|4627
|+60,5
|6
|Hyundai Solaris
|4943
|4489
|+10,1
|7
|Skoda Rapid
|4473
|-
|-
|8
|VW Tiguan
|3334
|3134
|+6,4
|9
|Renault Duster
|3101
|3109
|-0,3
|10
|Kia Sportage
|2898
|3850
|-24,7
|11
|Lada Largus VP
|2831
|3446
|-17,8
|12
|Renault Logan
|2737
|2855
|-4,1
|13
|Toyota Camry
|2696
|2865
|-5,9
|14
|Toyota RAV4
|2534
|2960
|-14,4
|15
|Lada 4x4
|2473
|2648
|-6,6
|16
|Hyundai Tucson
|2371
|1650
|+43,7
|17
|Skoda Octavia
|2039
|1923
|+6,0
|18
|Nissan Qashqai
|1833
|2154
|-14,9
|19
|Renault Sandero
|1823
|2301
|-20,8
|20
|Renault Kaptur
|1785
|2428
|-26,5
|21
|Kia Seltos
|1783
|-
|-
|22
|Mazda CX-5
|1780
|2369
|-24,9
|23
|Kia Optima
|1702
|2403
|-29,2
|24
|Mitsubishi Outlander
|1679
|1900
|-11,6
|25
|Lada Largus VU
|1455
|799
|+82,1
Следом идёт Skoda с результатом 9001 шт., что говорит о приросте на 28%. Её бестселлер – это новый Rapid. Хотя в АЕБ и не сравнивают нынешний результат с прошлогодним, мы всё-таки решили подсмотреть в старый отчёт: прирост к августу 2019-го составляет 66,3%. Octavia с 6-процентным плюсом за месяц потеряла пару строчек и теперь находится на 17 месте. Вылетели из ТОП-25 пара кроссоверов чешского бренда: в прошлом месяце мы не досчитались Karoq и Kodiaq.
На седьмой строке в списке марок находится японская Toyota (7132 шт., -22%). У её бестселлеров – бизнес-седана Camry и кроссовера RAV4 – в августе дела шли неважно: отрицательная динамика и падение вниз в рейтинге (на одну и на три позиции соответственно). Восьмое место среди брендов принадлежит ГАЗу (3856 шт., -27%).
Далее следует Nissan с показателем 3852 шт., этот результат на 35% меньше, чем прошлогодний. У Ниссана в августе в ТОП-25 остался только кроссовер Qashqai, поднявшийся на одну строчку вверх (теперь на 18-ой). А вот X-Trail «покинул здание», хотя в июле у него был прирост на 76,5% и 23 место в рейтинге.
Первую десятку замыкает УАЗ (2910 шт., -10%), далее следуют две японские марки Mitsubishi (2624 шт., -15%) и Mazda (2098 шт., -25%). От первой в списке бестселлеров числится кроссовер Outlander, вернувшийся на 24 строчку (не было в ТОП-25 с марта 2020-го). От второго бренда – паркетник CX-5, сменивший за месяц 20 место на 22-ое.
В общей сложности за первые восемь месяцев 2020 года автомобильные дилеры в России реализовали 880 198 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат на 16,9% меньше, чем в январе-августе 2019-го. Раньше в АЕБ предполагали, что по итогам полного текущего года спад составит почти 24%. Однако, возможно, этот прогноз станет более оптимистичным (на это повлияют результаты сентября).
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