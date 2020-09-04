Статистика ×
  • ТОП бестселлеров в РФ: ушли две Шкоды, зато вернулись Tucson и Outlander, которых не было с марта

ТОП бестселлеров в РФ: ушли две Шкоды, зато вернулись Tucson и Outlander, которых не было с марта

04.09.2020 194 0 0

Короткий период «посткоронакризисного взлёта» российского авторынка, судя по всему, завершён: после июльских плюс семи процентов август встретил очередным «похолоданием». Так, продажи новых автомобилей в стране в прошлом месяце сократились на 0,5%. В общей сложности за первые восемь месяцев 2020-го показатель упал почти на 17%.

 

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), автодилеры в РФ за август сумели продать 137 517 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 0,5% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат снизился на 722 машины (в отчёте АЕБ приводятся данные по отгрузкам дилеров). Традиционно напомним, что в августе не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как эти компании подают сведения не ежемесячно, а один раз в квартал.

На фото: Lada Xray

Самая востребованная в РФ марка – это по-прежнему Lada. Её августовский результат – 28 621 шт., что соответствует спаду на 5%. Сюда не входят 215 реализованных в прошлом месяце внедорожников Niva: кстати, её продажи за год упали на 86,6%. На это, вероятно, повлияло подорожание модели, которая недавно сменила «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью» российской марки.

Бестселлерами бренда и российского авторынка в целом по-прежнему остаются Granta и Vesta, несмотря на отрицательную динамику в августе. Largus вошёл в ТОП-25 дважды: пассажирская версия теперь на 11 строчке, а грузовая модификация – на 25-ой. Суммарный результат модели – 4286 шт. Внедорожник 4x4 за месяц поднялся на одну позицию вверх (с 16 на 15-ую), а вот Lada Xray список бестселлеров покинул.

МестоМаркаПродажи в августе 2020 года, шт.Продажи в августе 2019 года, шт.Разница, %
1Lada28 62130 012-5
2Kia19 81818 531+7
3Hyundai17 46214 062+24
4Volkswagen11 4008527+34
5Renault10 90612 957-16
6Skoda90017007+28
7Toyota71329122-22
8ГАЗ38565293-27
9Nissan38525938-35
10УАЗ29103221-10
11Mitsubishi26243095-15
12Mazda20982812-25
13Lexus19292173-11
14Haval17301177+47
15Geely1726716+141

На втором месте в рейтинге брендов находится Kia. Результат в России в августе – 19 818 шт., что говорит о приросте на 7%. Выпускаемый в Санкт-Петербурге Rio после июльского падения вернулся в тройку лидеров ТОП-25, сместив на этаж ниже субкомпактный кроссовер Creta который, кстати, сумел нарастить продажи почти на 40%. Паркетник Kia Sportage продолжает держаться в первой десятке, хотя и потерял за месяц пару позиций (и почти четверть от прошлогоднего результата). Ещё один SUV марки – Seltos – вернулся в рейтинг на 21 место, мы его не видели здесь с мая 2020-го. И наконец, бизнес-седан Optima (в дальнейшем сменит имя на K5), несмотря на почти 30-процентный спад, поднялся на строчку вверх (теперь на 23-ей).

«Бронза» среди марок по-прежнему у Hyundai, который сумел нарастить продажи на 24% до 17 462 шт. Крета теперь снова «дышит в затылок» первой тройке, а седан Solaris с 10-процентным плюсом поднялся на строчку вверх. Кроме того, в ТОП-25 вернулся кроссовер Tucson, причём сразу на 16 место и с приростом почти на 44% (он не появлялся в списке самых продаваемых с марта текущего года).

На фото: Volkswagen Polo

Далее в списке марок есть изменения: если в июле на четвёртой строке находилась чешская Skoda, то в августе её сместил немецкий бренд Volkswagen (11 400 шт., +34%). Его основным драйвером роста является Polo, способный похвастаться более чем 60-процентным увеличением показателя (напомним, на рынок уже вышла новая модель – из седана сделали лифтбек). Положительная динамика и у второй модели VW в списке: Tiguan поднялся на две строчки вверх с прибавкой на 6,4%.

На пятом месте в списке самых популярных марок в августе находится Renault (10 906 шт., -16%). Самая продаваемая модель бренда – кроссовер Duster – сумел за месяц подняться с 13 строки на 8-ую, а по динамике почти «остался при своих». Logan, несмотря на минус, тоже переехал на пару позиций повыше, а в от Sandero со спадом почти на 21% наоборот, оказался ниже на две строки. Кроссовер Kaptur потерял 26,5% и одновременно прыгнул с 22 места на 20-ое, а Arkana пока так и не вернулась, последний раз модель «забегала» к бестселлерам в июне 2020-го.

МестоМодельПродажи в августе 2020 года, шт.Продажи в августе 2019 года, шт.Разница, %
1Lada Granta10 55011 132-5,2
2Lada Vesta85229329-8,7
3Kia Rio76646989+9,7
4Hyundai Creta76325522+38,2
5VW Polo74264627+60,5
6Hyundai Solaris49434489+10,1
7Skoda Rapid4473--
8VW Tiguan33343134+6,4
9Renault Duster31013109-0,3
10Kia Sportage28983850-24,7
11Lada Largus VP28313446-17,8
12Renault Logan27372855-4,1
13Toyota Camry26962865-5,9
14Toyota RAV425342960-14,4
15Lada 4x424732648-6,6
16Hyundai Tucson23711650+43,7
17Skoda Octavia20391923+6,0
18Nissan Qashqai18332154-14,9
19Renault Sandero18232301-20,8
20Renault Kaptur17852428-26,5
21Kia Seltos1783--
22Mazda CX-517802369-24,9
23Kia Optima17022403-29,2
24Mitsubishi Outlander16791900-11,6
25Lada Largus VU1455799+82,1

Следом идёт Skoda с результатом 9001 шт., что говорит о приросте на 28%. Её бестселлер – это новый Rapid. Хотя в АЕБ и не сравнивают нынешний результат с прошлогодним, мы всё-таки решили подсмотреть в старый отчёт: прирост к августу 2019-го составляет 66,3%. Octavia с 6-процентным плюсом за месяц потеряла пару строчек и теперь находится на 17 месте. Вылетели из ТОП-25 пара кроссоверов чешского бренда: в прошлом месяце мы не досчитались Karoq и Kodiaq.

На седьмой строке в списке марок находится японская Toyota (7132 шт., -22%). У её бестселлеров – бизнес-седана Camry и кроссовера RAV4 – в августе дела шли неважно: отрицательная динамика и падение вниз в рейтинге (на одну и на три позиции соответственно). Восьмое место среди брендов принадлежит ГАЗу (3856 шт., -27%).

На фото: Toyota RAV4

Далее следует Nissan с показателем 3852 шт., этот результат на 35% меньше, чем прошлогодний. У Ниссана в августе в ТОП-25 остался только кроссовер Qashqai, поднявшийся на одну строчку вверх (теперь на 18-ой). А вот X-Trail «покинул здание», хотя в июле у него был прирост на 76,5% и 23 место в рейтинге.

Первую десятку замыкает УАЗ (2910 шт., -10%), далее следуют две японские марки Mitsubishi (2624 шт., -15%) и Mazda (2098 шт., -25%). От первой в списке бестселлеров числится кроссовер Outlander, вернувшийся на 24 строчку (не было в ТОП-25 с марта 2020-го). От второго бренда – паркетник CX-5, сменивший за месяц 20 место на 22-ое.

В общей сложности за первые восемь месяцев 2020 года автомобильные дилеры в России реализовали 880 198 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат на 16,9% меньше, чем в январе-августе 2019-го. Раньше в АЕБ предполагали, что по итогам полного текущего года спад составит почти 24%. Однако, возможно, этот прогноз станет более оптимистичным (на это повлияют результаты сентября).

кроссовер Россия авторынок статистика Lada Lada Granta Lada Vesta седан KIA KIA Rio Hyundai Hyundai Creta Volkswagen Volkswagen Polo

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volkswagen Touareg I с пробегом: кузов сделан на века, а электрика заставит плакать Вот наконец и Туареги первого поколения стали стоить примерно как новые Солярисы. В категории “до миллиона” выставлены сотни машин, на вид кажущиеся весьма приличными. Что с ними не так? Мож... 2183 4 0 02.09.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Уже немолод, но жив до сих пор: гид по покупке Mitsubishi Outlander III У Mitsubishi в мире дела достаточно давно идут неважно. Модельный ряд сильно сократился, а компания уже несколько десятилетий находится в режиме жесткой экономии, что не может не сказываться... 5347 0 11 02.09.2020
Статьи / Практика Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами - как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт... 7240 2 8 02.09.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 62065 8 182 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 46308 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 35891 5 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings