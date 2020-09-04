ТОП бестселлеров в РФ: ушли две Шкоды, зато вернулись Tucson и Outlander, которых не было с марта

Короткий период «посткоронакризисного взлёта» российского авторынка, судя по всему, завершён: после июльских плюс семи процентов август встретил очередным «похолоданием». Так, продажи новых автомобилей в стране в прошлом месяце сократились на 0,5%. В общей сложности за первые восемь месяцев 2020-го показатель упал почти на 17%.

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), автодилеры в РФ за август сумели продать 137 517 новых легковых и лёгких коммерческих автомобиля. Этот результат на 0,5% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении результат снизился на 722 машины (в отчёте АЕБ приводятся данные по отгрузкам дилеров). Традиционно напомним, что в августе не учитываются результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart, так как эти компании подают сведения не ежемесячно, а один раз в квартал.



На фото: Lada Xray

Самая востребованная в РФ марка – это по-прежнему Lada. Её августовский результат – 28 621 шт., что соответствует спаду на 5%. Сюда не входят 215 реализованных в прошлом месяце внедорожников Niva: кстати, её продажи за год упали на 86,6%. На это, вероятно, повлияло подорожание модели, которая недавно сменила «галстук-бабочку» Chevrolet на «ладью» российской марки.

Бестселлерами бренда и российского авторынка в целом по-прежнему остаются Granta и Vesta, несмотря на отрицательную динамику в августе. Largus вошёл в ТОП-25 дважды: пассажирская версия теперь на 11 строчке, а грузовая модификация – на 25-ой. Суммарный результат модели – 4286 шт. Внедорожник 4x4 за месяц поднялся на одну позицию вверх (с 16 на 15-ую), а вот Lada Xray список бестселлеров покинул.

Место Марка Продажи в августе 2020 года, шт. Продажи в августе 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada 28 621 30 012 -5 2 Kia 19 818 18 531 +7 3 Hyundai 17 462 14 062 +24 4 Volkswagen 11 400 8527 +34 5 Renault 10 906 12 957 -16 6 Skoda 9001 7007 +28 7 Toyota 7132 9122 -22 8 ГАЗ 3856 5293 -27 9 Nissan 3852 5938 -35 10 УАЗ 2910 3221 -10 11 Mitsubishi 2624 3095 -15 12 Mazda 2098 2812 -25 13 Lexus 1929 2173 -11 14 Haval 1730 1177 +47 15 Geely 1726 716 +141

На втором месте в рейтинге брендов находится Kia. Результат в России в августе – 19 818 шт., что говорит о приросте на 7%. Выпускаемый в Санкт-Петербурге Rio после июльского падения вернулся в тройку лидеров ТОП-25, сместив на этаж ниже субкомпактный кроссовер Creta который, кстати, сумел нарастить продажи почти на 40%. Паркетник Kia Sportage продолжает держаться в первой десятке, хотя и потерял за месяц пару позиций (и почти четверть от прошлогоднего результата). Ещё один SUV марки – Seltos – вернулся в рейтинг на 21 место, мы его не видели здесь с мая 2020-го. И наконец, бизнес-седан Optima (в дальнейшем сменит имя на K5), несмотря на почти 30-процентный спад, поднялся на строчку вверх (теперь на 23-ей).

«Бронза» среди марок по-прежнему у Hyundai, который сумел нарастить продажи на 24% до 17 462 шт. Крета теперь снова «дышит в затылок» первой тройке, а седан Solaris с 10-процентным плюсом поднялся на строчку вверх. Кроме того, в ТОП-25 вернулся кроссовер Tucson, причём сразу на 16 место и с приростом почти на 44% (он не появлялся в списке самых продаваемых с марта текущего года).



На фото: Volkswagen Polo

Далее в списке марок есть изменения: если в июле на четвёртой строке находилась чешская Skoda, то в августе её сместил немецкий бренд Volkswagen (11 400 шт., +34%). Его основным драйвером роста является Polo, способный похвастаться более чем 60-процентным увеличением показателя (напомним, на рынок уже вышла новая модель – из седана сделали лифтбек). Положительная динамика и у второй модели VW в списке: Tiguan поднялся на две строчки вверх с прибавкой на 6,4%.

На пятом месте в списке самых популярных марок в августе находится Renault (10 906 шт., -16%). Самая продаваемая модель бренда – кроссовер Duster – сумел за месяц подняться с 13 строки на 8-ую, а по динамике почти «остался при своих». Logan, несмотря на минус, тоже переехал на пару позиций повыше, а в от Sandero со спадом почти на 21% наоборот, оказался ниже на две строки. Кроссовер Kaptur потерял 26,5% и одновременно прыгнул с 22 места на 20-ое, а Arkana пока так и не вернулась, последний раз модель «забегала» к бестселлерам в июне 2020-го.

Место Модель Продажи в августе 2020 года, шт. Продажи в августе 2019 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 10 550 11 132 -5,2 2 Lada Vesta 8522 9329 -8,7 3 Kia Rio 7664 6989 +9,7 4 Hyundai Creta 7632 5522 +38,2 5 VW Polo 7426 4627 +60,5 6 Hyundai Solaris 4943 4489 +10,1 7 Skoda Rapid 4473 - - 8 VW Tiguan 3334 3134 +6,4 9 Renault Duster 3101 3109 -0,3 10 Kia Sportage 2898 3850 -24,7 11 Lada Largus VP 2831 3446 -17,8 12 Renault Logan 2737 2855 -4,1 13 Toyota Camry 2696 2865 -5,9 14 Toyota RAV4 2534 2960 -14,4 15 Lada 4x4 2473 2648 -6,6 16 Hyundai Tucson 2371 1650 +43,7 17 Skoda Octavia 2039 1923 +6,0 18 Nissan Qashqai 1833 2154 -14,9 19 Renault Sandero 1823 2301 -20,8 20 Renault Kaptur 1785 2428 -26,5 21 Kia Seltos 1783 - - 22 Mazda CX-5 1780 2369 -24,9 23 Kia Optima 1702 2403 -29,2 24 Mitsubishi Outlander 1679 1900 -11,6 25 Lada Largus VU 1455 799 +82,1

Следом идёт Skoda с результатом 9001 шт., что говорит о приросте на 28%. Её бестселлер – это новый Rapid. Хотя в АЕБ и не сравнивают нынешний результат с прошлогодним, мы всё-таки решили подсмотреть в старый отчёт: прирост к августу 2019-го составляет 66,3%. Octavia с 6-процентным плюсом за месяц потеряла пару строчек и теперь находится на 17 месте. Вылетели из ТОП-25 пара кроссоверов чешского бренда: в прошлом месяце мы не досчитались Karoq и Kodiaq.

На седьмой строке в списке марок находится японская Toyota (7132 шт., -22%). У её бестселлеров – бизнес-седана Camry и кроссовера RAV4 – в августе дела шли неважно: отрицательная динамика и падение вниз в рейтинге (на одну и на три позиции соответственно). Восьмое место среди брендов принадлежит ГАЗу (3856 шт., -27%).



На фото: Toyota RAV4

Далее следует Nissan с показателем 3852 шт., этот результат на 35% меньше, чем прошлогодний. У Ниссана в августе в ТОП-25 остался только кроссовер Qashqai, поднявшийся на одну строчку вверх (теперь на 18-ой). А вот X-Trail «покинул здание», хотя в июле у него был прирост на 76,5% и 23 место в рейтинге.

Первую десятку замыкает УАЗ (2910 шт., -10%), далее следуют две японские марки Mitsubishi (2624 шт., -15%) и Mazda (2098 шт., -25%). От первой в списке бестселлеров числится кроссовер Outlander, вернувшийся на 24 строчку (не было в ТОП-25 с марта 2020-го). От второго бренда – паркетник CX-5, сменивший за месяц 20 место на 22-ое.



В общей сложности за первые восемь месяцев 2020 года автомобильные дилеры в России реализовали 880 198 новых легковых и лёгких коммерческих машин. Этот результат на 16,9% меньше, чем в январе-августе 2019-го. Раньше в АЕБ предполагали, что по итогам полного текущего года спад составит почти 24%. Однако, возможно, этот прогноз станет более оптимистичным (на это повлияют результаты сентября).

