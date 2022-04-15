Toyota Crown всё же может превратиться в кроссовер и стать глобальной моделью

По предварительным данным, седан тоже останется в строю. Свежую «четырехдверку» ждут уже этим летом, а кросс якобы выйдет на рынок в следующем году.

Слухи о том, что Toyota Crown перевоплотится в кроссовер, ходят давно. И ведь SUV с таким названием действительно пополнил гамму марки, правда, это вовсе не оригинальная модель, а разновидность последнего Highlander для китайского рынка: полное имя «поднебесного» кросса звучит как Toyota Crown Kluger, его выпускает совместное предприятие Тойоты и FAW. Исходный Хайлендер в КНР тоже представлен, но его производит другое СП – GAC Toyota. Тем временем агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, знакомые с планами Тойоты, сообщило, что совершенно новый кроссовер Crown все-таки получил «зеленый свет».

Кроссовер Toyota Crown Kluger для Китая (он же чуть модернизированный актуальный Highlander) 1 / 3 Кроссовер Toyota Crown Kluger для Китая (он же чуть модернизированный актуальный Highlander) 2 / 3 Кроссовер Toyota Crown Kluger для Китая (он же чуть модернизированный актуальный Highlander) 3 / 3

При этом агентство также утверждает, что седан останется в строю: якобы свежая «четырехдверка» дебютирует в Японии уже летом. То есть пока до конца непонятно, окажется ли «внедорожный» Crown полноценным SUV, или же это будет «лайтовая» версия – например, в стиле Citroen C5 X.



Выпуск обеих моделей наладят на родине компании, однако в отличие от нынешнего седана Crown (и, видимо, будущего), давно превратившегося в эксклюзив для Японии, кроссовер будет глобальным: его планируют поставлять в Северную Америку и Китай. Хотя с импортными машинами для Поднебесной инсайдеры могли и промахнуться, ведь присутствующие там бренды обычно стремятся наладить локальную сборку. Как бы то ни было, Китай назван одним из основных рынков для грядущего кроссовера.

По данным источников, кросс предложат в виде «простого» гибрида и гибрида с возможностью подзарядки от электросети (вариант PHEV адресован Японии), будет и полностью электрическая версия. Подробностей о технике пока нет.

Нынешний седан Toyota Crown 1 / 3 Нынешний седан Toyota Crown 2 / 3 Нынешний седан Toyota Crown 3 / 3

Ожидается, что гибридные кроссоверы Toyota Crown поступят в продажу в следующем году, а электрокар увидит свет в начале 2024-го.



Японские СМИ, в свою очередь, сообщают о том, что Тойота уже прекратила принимать заказы от дилеров на нынешний седан, и что производство такой «четырехдверки» вот-вот завершится (в продаже машины еще имеются).

Напомним, в этом году модели Toyota Crown исполняется 67 лет, а в актуальном, пятнадцатом по счету, поколении она пребывает с 2018-го. Текущий седан длиной 4910 мм построен на заднеприводной платформе, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture). Более-менее серьезный рестайлинг «четырехдверка» пережила в 2020 году.