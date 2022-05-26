Toyota готовит конкурента для Volkswagen Aero B: первое изображение bZ5

Предполагается, что новинка японской марки появится на европейском рынке в 2025 году. В основу внешности серийной модели может лечь концепт Toyota bZ SDN.

Японский бренд развивается в соответствии с мировыми тенденциями, активно инвестируя в разработку собственных электромобилей. Отметим, результаты продаж автомобилей марки на старосветском рынке увеличиваются с 2014 года: за прошедшее время отрицательная динамика была зафиксирована только по итогам «ковидного» 2020-го: тогда дилеры реализовали 641 597 экземпляров (на 12,1% меньше, чем в 2019-ом). В прошлом году Тойота в Европе снова вернулась к «плюсу»: клиенты купили 687 160 машин (на 7,1% больше).



На фото: Toyota bZ4X

На сегодняшний день у Toyota есть отдельный проект по разработке «зелёных» машин – bZ, эту аббревиатуру можно расшифровать как «beyond Zero» – название является отсылкой к транспорту с нулевыми выбросами вредных веществ в атмосферу. Напомним, по плану производителя, к 2030 году будет создано около тридцати моделей с нулевым уровнем выбросов: они предназначены для рынков стран Европы, Азии и США. Весной 2021 года стало известно о том, что компания подала заявки на регистрацию товарных знаков в патентный орган США, в списке тогда значились названия bZ1, bZ2, bZ2X, bZ3, bZ4 и bZ5.



Первенцем «зелёного» проекта стал кроссовер Toyota bZ4X (его «близнец» – Subaru Solterra), этот «розеточный» SUV по габаритам сравним с актуальным RAV4. Кстати, сейчас эта модель уже появилась в продаже: стартовый ценник «электрокроссовера» на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, составляет 47 490 евро.

В дальнейшем в модельном ряду Toyota появятся и другие новинки, разработанные в рамках проекта bZ. Одним из них может стать электрокар, который в Старом Свете, вероятно, составит конкуренцию пока не представленному Volkswagen Aero B (по-прежнему не ясно, окажется серийная версия седаном или же это будет лифтбек). Предполагается, что будущая новинка японской марки получит наименование bZ5.



Рендер Toyota bZ5

Официальной информации о том, как будет выглядеть Toyota bZ5, пока нет. Свой вариант возможной внешности новинки подготовил дизайнер motor.es. В испанском издании электрокар называют седаном, хотя визуально он больше всё-таки напоминает лифтбек. Предполагается, что в основу серийной модели ляжет концепт Toyota bZ SDN, представленный в прошлом году.

Если судить по изображению, от шоу-кара новинка может получить головную оптику со светящейся полосой, которая соединяет фары, оформление нижней части переднего бампера с внушительным воздухозаборником, а также рельефный капот и боковины (дверные ручки установлены заподлицо). Ожидается, что у этой модели будет больше дорожный просвет, по сравнению с обычными «легковушками». Кроме того, «приподнятый» лифтбек могут дополнить «кроссоверным» чёрным обвесом по периметру кузова.



На фото: салон Toyota bZ4X

Новинка Toyota будет базироваться на платформе e-TGNA. Предполагается, что у модели будут версии с одним 204-сильным электромотором, а также с двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 313 л.с. Запас хода на одной зарядке, вероятно, составит 313 л.с. На европейский рынок новинка японской марки, скорее всего, выйдет в 2025 году.

