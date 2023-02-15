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  • Toyota и Suzuki могут разработать новую лёгкую среднемоторную «двухдверку»

Toyota и Suzuki могут разработать новую лёгкую среднемоторную «двухдверку»

15.02.2023 44 0 0

По предварительным данным, новинку разработки двух японских марок оснастят 120-сильным литровым трёхцилиндровым турбомотором, который будет работать в составе мягкогибридной силовой установки.

Японские компании Toyota и Suzuki сотрудничают по нескольким направлениям в течение нескольких последних лет. Так, меморандум о сотрудничестве между этими производителями был подписан ещё в начале 2017 года. Тогда сообщалось, что они будут совместными усилиями разрабатывать новые «зелёные» и информационные технологии, а также новшества в сфере безопасности. В дальнейшем партнёрство дополнилось новыми проектами.

На фото: логотип Toyota

Теперь японские СМИ сообщают о том, что Toyota и Suzuki в дальнейшем могут презентовать результат ещё одного совместного проекта. По информации Best Car, компании могут разработать некое новое купе: название будущей потенциальной новинки пока не раскрывается, однако известно рабочее наименование проекта – Midship Sports.

На фото: логотип Suzuki

По предварительным данным, среднемоторную заднеприводную «двухдверку» могут оснастить 120-сильным литровым трёхцилиндровым турбомотором (максимальный крутящий момент – 200 Нм), который будет работать в тандеме с «электродовеском» в составе мягкогибридной силовой установки. Ожидается, что в пару предложат либо шестискоростную «механику», либо шестиступенчатый «автомат».

Кроме того, по данным японского издания, у купе разработки Toyota и Suzuki снаряженная масса составит всего около 1000 кг, то есть модель может оказаться примерно такой же лёгкой, как базовая версия Mazda MX-5, которая оснащается 1,5-литровым двигателем мощностью 129 л.с. (150 Нм). Предполагается, что потенциальная «двухдверка» может оказаться преемником Toyota MR2 (выпуск был завершён в 2007-м). 

На фото: родстер Toyota MR2 (версия 2002–2007 годов)

Любопытно, что при весьма скромном весе, у купе с рабочим названием Midship Sports весьма средние габариты. Так, длина составляет 4200 мм, ширина – 1720 мм, а высота – 1220 мм; расстояние между осями – 2550 мм. Для сравнения, у актуальной «двухдверки» Mazda MX-5 длина равна 3915 мм, ширина – 1740 мм, высота – 1235 мм; колёсная база составляет 2310 мм.

Предполагается, что ценник нового лёгкого купе разработки Toyota и Suzuki будет варьироваться в диапазоне от 2,2 до 2,8 млн иен (в зависимости от версии). Если слухи подтвердятся, то официальная информация о технике, характеристиках и стоимости такой новинки появится позже. 

Напомним, ещё один слух, касающийся будущих новинок Тойоты, связан с возможным появлением в модельном ряду нового роскошного кроссовера, в основу которого ляжет представительский седан Century. Ранее дизайнер Kolesa.ru представил, как может выглядеть такой автомобиль.

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