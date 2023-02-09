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  • Toyota может представить роскошный кроссовер Century SUV в августе

Toyota может представить роскошный кроссовер Century SUV в августе

09.02.2023 354 1 3

По предварительным данным, в его основе будет Highlander, однако стоимость, вероятно, превысит ценник актуального Land Cruiser.

Японский производитель наладил выпуск своего представительского седана Toyota Century в 1967 году. Несмотря на то, что модели уже больше полвека, роскошная «четырёхдверка» всего пару раз сменила генерацию. Как Kolesa.ru сообщал ранее, актуальное третье поколение появилось на домашнем рынке летом 2018 года (есть версия с открытым верхом). На сегодняшний день Century производится только в Японии и на другие рынки он не поставляется.

На фото: актуальный седан Toyota Century

Слух о том, что семейство Toyota Century может расшириться за счёт полноразмерного представительского кроссовера, появился ещё в начале текущего года. Тогда предполагалось, что такая новинка может получить наименование Century SUV, однако эта информация по-прежнему официально так и не была подтверждена.

Теперь слух о появлении роскошного кроссовера подтвердили в Nikkei Asia: сообщается, что новинку с прибавкой SUV могут представить в августе текущего года. В агентстве также подтвердили, что в основу Toyota Century SUV, вероятно, ляжет популярный в Штатах большой кроссовер Highlander (кстати, сегодня был представлен его «старший брат» – Grand Highlander).

На фото: Toyota Century (версия с открытым верхом)

Ожидается, что в отличие от донора, который бывает и восьмиместным, у Toyota Century SUV будет только два ряда сидений и большое пространство для ног пассажиров, расположившихся сзади. По предварительным данным, длина новинки может составить 5,2 метра, а колёсная база – примерно 3 метра. Эти показатели заметно выше, чем у актуального Toyota Land Cruiser 300: длина равна 4965 мм, а расстояние между осями – 2850 мм. Предполагается, что снаряженная масса роскошного кроссовера составит около 2200 кг.

На фото: салон Toyota Century

Согласно информации агентства, Toyota Century SUV могут оснастить гибридной силовой установкой. Не исключено, что роскошный кроссовер разделит её с Toyota Crown и Grand Highlander. Отметим, речь идёт о системе, в основе которой лежит бензиновый турбомотор объёмом 2,4 литра, который идёт в комплекте с электромотором и шестиступенчатым «автоматом». Совокупная отдача этой установки у большого полноприводного кроссовера составляет 367 л.с., а максимальный крутящий момент – 542 Нм.

Ожидается, что производство новинки могут наладить на японском заводе, который выпускает в том числе автомобили премиального бренда Lexus. Предположительно, основным рынком для кроссовера станет Япония, однако, вероятнее всего, автомобили будут поставляться и на другие рынки.

Стартовый ценник роскошного седана Toyota Century на сегодняшний день составляет около 20 млн иен. По данным Nikkei Asia, стартовая цена кроссовера Century SUV на домашнем рынке может оказаться равна примерно 15 млн иен. Официальных данных о новинке по-прежнему нет.

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1 комментарий
10.02.2023 01:22
maypesette

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