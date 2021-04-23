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  • Toyota Land Cruiser 300: консервативный дизайн и три блокируемых дифференциала

Toyota Land Cruiser 300: консервативный дизайн и три блокируемых дифференциала

23.04.2021 1413 0 4

В Сети опубликованы неофициальные фотографии глобального флагманского внедорожника Toyota нового поколения — Land Cruiser 300. Судя по всему его производство уже началось (по крайней мере в тестовом режиме), а премьера состоится в ближайшие месяцы или может быть даже дни.

 

Нынешний Toyota Land Cruiser 200 выпускается с 2007 года, пережил два рестайлинга и теперь, наконец, готов уступить место преемнику с индексом 300, если верить многочисленным «сливам» документации о новинке в интернете. Например, некоторые «потрошки» LC300 тщательно собраны и «разжёваны» на российском любительском форуме prado-club.su, там же появились фотографии незакамуфлированных серийных внедорожников, стоящих на парковке завода Toyota в пригороде Нагоя (Япония), и во время их транспортировки.

У Land Cruiser очень лояльная и при этом очень консервативная аудитория, а потому не стоит удивляться, что «трёхсотка» получила эволюционные дизайн и конструкцию. Единственное, что может расстроить поклонников — это то, что у LC 300, похоже, не будет бензинового мотора V8 – только V6, но во всём остальном внедорожник нового поколения соответствует ожиданиям своих клиентов и даже в чём-то их превосходит.

Новый Land Cruiser сохранил рамную конструкцию, неразрезной задний мост и общие пропорции кузова предшественника, но получил чуть более угловатые боковины и U-образную прорезь под фальшрадиаторной решёткой — по этой прорези новинку можно безошибочно идентифицировать. Наружные зеркала теперь крепятся не к передним уголкам стёкол, а к подоконникам.

Клавиша блокировки «центра» находится рядом с селектором АКП.

По двигателям предварительный расклад такой: 3,5-литровая бензиновая «битурбошестёрка» мощностью 420 л.с. либо 3,3-литровый турбодизель мощностью 309 л.с. Коробка передач — 10-ступенчатый гидромеханический «автомат» с «понижайкой». В дополнение к принудительной блокировке межосевого дифференициала появились блокировки межколёсных (переднего и заднего), хотя они будут доступны не во всех комплектациях. Есть, конечно, риск, что ради лучшей экономичности Toyota воткнула между осями вместо дифференциала муфту с принудительной блокировкой, но он, на наш взгляд, минимален.

Кнопки блокировок межколёсных дифференциалов разместились справа от рулевой колонки.

В салоне сохранится россыпь физических кнопок и стрелочные спидометр и тахометр, между которыми в топовых комплектация разместится 7-дюймовый дисплей. Из сенсорных панелей будет только экран мультимедийной системы.

Смена поколений принесёт Land Cruiser новейшие электронные ассистенты водителя, которые в теории позволяет тяжёлому внедорожнику получить высокий рейтинг Euro NCAP, но оценка наверняка будет снижена за большую массу и слабую защиту пешеходов из-за массивного передка.

Впрочем, для целевой Land Cruiser главное, чтобы «трёхсотка» не растеряла внедорожных качеств своих предшественников, и в этом смысле предварительная информация внушает оптимизм. Плавность хода, будем надеяться, тоже не стала хуже, но это мы сможем выяснить только во время тест-драйва.

Разумеется, Toyota Land Cruiser 300 будет продаваться в России и вызовет всплеск интереса к легендарной модели. Спрос на «двухсотку» в последние три года в нашей стране снижался: в 2018 году реализовано 8400 шт., в 2019-м — 6940 шт., в 2020-м — 4907 шт.. Но это всё равно больше, чем в США и Европе, где LC 200 в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся тиражом 3147 и 4489 шт. соответственно.

Вслед за LC 300 ожидается дебют его премиального родственника — Lexus LX нового поколения.

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