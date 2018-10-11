Трампу назло! BMW обрела независимость в Китае

Трампу назло! BMW обрела независимость в Китае

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BMW первой из западных автомобильных компаний решила воспользоваться смягчением условий локализации производства в Китае: за 3,6 млрд евро она увеличит свою долю в совместном предприятии BMW Brilliance Automotive (BBA) с 50 до 75% и перенесет в Поднебесную производство нескольких ключевых моделей.

В 2017 году BMW реализовала в Китае 560 тысяч машин, из которых лишь 400 тысяч – местного производства, то есть сошли с конвейеров заводов в Теси и Дадуне (районы Шэньяна, города-миллионника на юго-востоке КНР). На данный момент локализованы «копейка» (причем она здесь уникальная, переднеприводная), компактвэн 2 серии Active Tourer, «трешка», «пятерка», кроссоверы Х1 и Х3, а все прочие модели собираются для Китая в других странах, преимущественно в США.

Переднеприводный седан BMW 1 серии – эксклюзивный продукт для китайского рынка.

Переднеприводный седан BMW 1 серии – эксклюзивный продукт для китайского рынка.

В свете развязанной Дональдом Трампом торговой войны между США и Китаем товарообмен между этими двумя странами усложнился, и обе державы теперь стараются перетянуть крупные международные корпорации на свою сторону. Китайское правительство в частности разрешило зарубежным автокомпаниям обрести контроль над своими СП в КНР – прежде допускалось только владение на паритетных началах (50/50) с каким-нибудь местным партнером. Снятие ограничений наравне со смягчением налоговой политики должно привлечь в Китай новый поток западных инвестиций, и BMW первой из автомобильного сектора решила открыть денежный кран.

Удлиненная BMW 530Le – еще одно детище BBA.

Удлиненная BMW 530Le – еще одно детище BBA.

Сегодня стало известно о том, что немецкая компания увеличит с 50 до 75% свою долю в СП BMW Brilliance Automotive. Сделка оценивается в 3,6 млрд евро и будет закрыта в 2022 году, а контакт с китайской стороной продлен до 2040 года. Обретение контроля над своими заводами в Китае позволит BMW включить их в свою официальную статистику, то есть глобальный объем выпуска резко вырастет. В Теси планируется построить дополнительный завод, а площадку в Дадуне модернизировать – на это уже зарезервировано 3 млрд евро. Расширение производства создаст как минимум 5000 новых рабочих мест для китайского населения.

Региональный секретарь Компартии Китая в провинции Ляонин Чен Киуфа и глава BMW Харальд Крюгер жмут руки в знак достижения соглашения о сделке в рамках совместного предприятия BBA.

Региональный секретарь Компартии Китая в провинции Ляонин Чен Киуфа и глава BMW Харальд Крюгер жмут руки в знак достижения соглашения о сделке в рамках совместного предприятия BBA.

Уже к 2020-му BMW хочет выпускать в Китае по 650 тысяч машин в год, локализовать здесь высокомаржинальные кроссоверы Х4, Х6 и Х5, которые пока завозятся в Китай из США. То есть объемы производства в Америке снизятся, а значит и работяг американских придется подсократить – они, конечно, скажут президенту Дональду за это «большое спасибо». Пропишется в Китае и будущий флагманский кроссовер Х7, и электрическая версия кроссовера Х3. Локализация моделей Mini – отдельная история: их BMW будет выпускать совместно с Great Wall Motors.

Китайцы любят подлиннее: специально для них растянули даже кроссовер BMW X1.

Китайцы любят подлиннее: специально для них растянули даже кроссовер BMW X1.

Вслед за BMW взять контроль над своими СП в Китае могут и другие крупные автомобильные компании, но боссы Даймлера и Хонды в частности ранее заявили, что срочной необходимости в этом нет. Быть может, они ждут каких-нибудь интересных предложений от Трампа?

Теги: Авто и бизнес , За рубежом , китайский автопром , китайский авторынок , сделка , совместное предприятие , BMW , Brilliance
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