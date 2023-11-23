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У кроссовера Omoda C5 появилась мощная GT-версия

23.11.2023 104 0 0

Правда, такой паркетник пока представлен лишь в одной стране. Там особому SUV достался более мощный турбомотор, плюс у новой версии иной декор.

В Южной Африке сегодня, 23 ноября, стартовали продажи «оспортивленного» паркетника Omoda C5 GT (марка Omoda принадлежит китайской компании Chery). К слову, некоторые местные профильные медиа пишут, что тираж особого кросса будет ограничен примерно сотней экземпляров, хотя никаких упоминаний о том, что это лимитированная серия, ни на сайте бренда, ни в брошюре модели нет.

Как бы то ни было, главное отличие Omoda C5 GT – техника. Если стандартный кроссовер в ЮАР имеет бензиновую турбочетверку 1.5 TCI мощностью 156 л.с. (230 Нм) и вариатор, то версия «под спорт» оснащена турбомотором 1.6 TGDI с отдачей в 197 л.с. и 290 Нм, который сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Кроме того, у новой версии многорычажка сзади вместо полузависимой подвески.

Отметим, моторы 1.5 TCI и 1.6 TGDI также положены модели в Китае и России. Однако в Поднебесной Omoda вовсе не отдельная марка, а серия материнской Chery, а в РФ эти двигатели «придушены»: 147 и 150 л.с. соответственно (210 и 275 Нм). Зато наш кросс Omoda C5 с 1.6 TGDI имеет полный привод, тогда как в Африке и КНР пятидверка в любом случае представлена только с передним приводом.

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Сообщается, что с новым мотором кроссовер C5 GT наберет первую «сотню» за 7,8 секунды. Для сравнения, наш 150-сильный полноприводный паркетник проделает это упражнение за 8,6 секунды.

Внешние особенности Omoda C5 GT – бронзовый декор (включая надписи с названием марки) и аналогичного цвета 18-дюймовые колеса (но можно выбрать и потемневшие диски), черные накладка на переднем бампере и боковые «юбки». Вдобавок прямо на расположенный на багажной двери спойлер приделали антикрыло. 

Салон стандартного кроссовера Omoda C5 для ЮАР

Фото интерьера новинки нет: видимо, внутри кросс повторил стандартную модель. В списке оборудования GT-версии заявлены табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа-системы, каждый диагональю 10,25 дюйма), двухзонный климат-контроль, атмосферная подсветка интерьера, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

«Оспортивленный» вариант оказался самым дорогим в гамме модели: в пересчете с местной валюты на наши деньги Omoda C5 GT обойдется примерно в 2 770 000 рублей. Стандартный паркетник с 1.5 TCI в ЮАР стоит где-то 2 108 000 – 2 400 000 рублей. Для других стран версия GT пока не анонсирована.

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