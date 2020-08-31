У недавно обновлённой Porsche Panamera будет ещё более мощная «начинка»

Немецкая компания начала выпуск Panamera в 2009 году, модель актуальной второй генерации представили в 2017-ом, в этом же году на рынке появился универсал Panamera: этой «пятидверке» дали приставку Sport Turismo к названию. На прошлой неделе производитель показал обновлённые лифтбек и «сарай», а также версию заряжаемого от сети гибрида, которая получила приставку 4S E-Hybrid. Теперь стало известно о «начинке» другой гибридной модификации – Turbo S E-Hybrid.



На фото: обновлённая Porsche Panamera 4S E-Hybrid

По информации австралийского издания Whichcar, которое ссылается на одного из топ-менеджеров компании Porsche Томаса Фримута, обновлённую Panamera Turbo S E-Hybrid покажут уже скоро – «в течение ближайших недель или месяцев». Также представитель Порше отметил, что силовая установка гибридных седана и универсала претерпит изменения, но её «зелёная» составляющая – 136-сильный электромотор – останется прежней.



Ожидается, что изменения коснутся ДВС, который лежит в основе гибридной силовой установки версии Turbo S E-Hybrid. У нынешней версии это 550-сильный бензиновый турбомотор объёмом 4,0 литра (совокупная отдача системы составляет 680 л.с.). Однако в ходе обновления Panamera эту «битурбовосьмёрку» форсировали до 630 л.с. (им оснащается версия Turbo S). Скорее всего, она займёт место 550-сильного мотора в том числе и в гибридной версии. По предварительным данным, в этом случае общая отдача обновлённой гибридной системы вырастет примерно до 760 л.с.

Такой гибрид, вероятно, всё же не окажется быстрее чем «обычный» Panamera Turbo S: несмотря на большую отдачу, он всё же более тяжёлый. Напомним, Turbo S при движении в режиме Sport Plus разгоняется с места до «сотни» всего за 3,1 секунды, а его максимальная скорость равна 315 км/ч.



На фото: салон обновлённой Porsche Panamera 4S E-Hybrid

В свою очередь, в основе установки нового заряжаемого от сети гибрида – Porsche Panamera 4S E-Hybrid – лежит V6 с двойным наддувом объёмом 2,9 литра с отдачей в 440 л.с. и всё тот же «электродовесок» мощностью 136 л.с. Система вместе выдаёт 560 л.с. На разгон от 0 до 100 км/ч этой версии нужно 3,7 секунды, максимальная скорость составляет 298 км/ч. Запас хода при движении только на электротяге равен 54 км (расчёт вели по циклу WLTP).

Напомним, в ходе рестайлинга мотор у «обычных» Panamera и Panamera 4 остался прежним («битурбошестёрка» объёмом 2,9 литра с отдачей в 330 л.с.). А вот мощность 4,0-литрового битурбомотора под капотами Panamera GTS и GTS Sport Turismo, выросла на 20 «лошадок» и теперь составляет 480 л.с. Первую «сотню» эти версии набирают за 3,9 секунды, а их «максималка» равна 300 км/ч.



Как мы сообщали ранее, продажи Porsche Panamera в Европе за последние несколько лет заметно снизились. Так, в прошлом году старосветские дилеры реализовали лишь 8436 экземпляров, что почти на 11% меньше, чем в 2018-ом. А по сравнению с пиковым 2017-ым результат упал почти на 20%.

Сейчас дилеры уже принимают заказы на новинки, живые продажи в Европе начнутся в октябре текущего года. Обновлённые версии Панамеры доберутся и до России: стоимость базовой версии равна 6,94 млн рублей, Panamera 4 – 7,24 млн рублей, за вариант Turbo S придётся выложить не менее 13,13 млн рублей, за подзаряжаемый от сети гибрид 4S E-Hybrid – 9,55 млн рублей, а за исполнение GTS – 10,28 млн рублей.

