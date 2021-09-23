У Toyota Prius нового поколения может появиться водородная версия

Японская компания готовится представить модель следующей генерации в конце 2022 года, а модификация с водородным ДВС появится, скорее всего, в 2025-ом.

Актуальный гибрид Toyota Prius – четвёртого поколения – был представлен в 2015 году, а рестайлинг модель пережила через три года. Одним из основных рынков для Приуса остаются Штаты, несмотря на то, что продажи семейства здесь снижаются с 2013 года. Так, в течение «ковидного» 2020-го дилеры реализовали 43 525 машин, что на 37,6% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, ещё в 2012-ом модель расходилась тиражом в 236 655 единиц. В текущем году показатели Toyota Prius в США выросли: с января по август клиенты купили 48 821 шт., что на 69,6% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.



На фото: актуальный гибрид Toyota Prius

Презентация гибрида Toyota Prius пятого поколения намечена на декабрь 2022 года. Модель, как и сейчас, будет иметь и обычную бензоэлектрическую модификацию, и вариант PHV (то есть подзаряжаемый от сети). Однако по данным японского издания Best Car, семейство может пополниться ещё и за счёт версии, которую оснастят водородным двигателем. По предварительным данным, такой Приус появится в 2025 году.



Вероятно, принцип работы новой версии Prius заключается в том, что водород будет сжигаться в обычном двигателе внутреннего сгорания, в отличие, к примеру, от седана Mirai, который использует водород в топливных элементах. Опыт работы с такой силовой установкой у Тойоты уже есть: весной этого года была представлена Corolla Sport, оснащённая водородной «турботройкой» объёмом 1,6 литра. По данным издания, через несколько лет Приус может позаимствовать именно этот вариант «начинки».

Пока что официальной информации нет и о «технике» гибридных вариантов Toyota Prius пятого поколения. Ожидается, что система будет иной, но, как и нынешняя, получит в основу «атмосферник» объёмом 1,8 литра (он будет работать в тандеме с электромотором).



Напомним, сейчас в силовую установку как «обычного» гибрида Prius, так и подзаряжаемого варианта Prius PHV входит двигатель 1.8 2ZR-FXE, его отдача равна 98 л.с., а максимальный крутящий момент – 142 Нм. В комплекте идёт 72-сильный электромотор (163 Нм). При этом у «просто» гибрида есть полноприводная версия E-Four: такие машины получили ещё и 7,2-сильный электродвигатель на заднюю ось (55 Нм). А версии PHV положен ещё 31-сильный мотор-генератор (40 Нм), подключающийся во время быстрого разгона.



Каждая из версии имеет собственный вариант батареи. Так, «обычный» гибрид Prius снабдили литиево-ионной версией ёмкостью 0,75 кВт*ч, «полноприводник» E-Four оснащается никель-металлогидридным вариантом на 1,2 кВт*ч, ну, а модификации Prius PHV достался литиево-ионный аккумулятор ёмкостью 8,8 кВт*ч.

На американском рынке актуальная версия «обычного» Prius стоит 24 525 долларов (эквивалентно примерно 1,79 млн рублей по текущему курсу), а подзаряжаемый гибрид обойдётся минимум в 28 220 долларов (около 2,05 млн рублей). В России модель присутствовала в модельном ряду марки, но из-за скромного спроса она покинула наш рынок ещё в 2017-ом.

