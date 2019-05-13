Уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП

С таким мнением по отношению к новому ГОСТу, который начал действовать с 1 мая 2019 года, выступили в Министерстве внутренних дел РФ.

Первые уменьшенные дорожные знаки появились в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. По итогам эксперимента местные власти решили, что такие дорожные указатели не портят вид города, при этом они также хорошо читаются водителями, как и нынешние «большие» знаки. Ещё при необходимости их можно крепить даже на фасады домов. Также в числе плюсов более низкая цена маленьких дорожных знаков.

Однако, не все поддерживают идею по установке на городских улицах знаков меньшего размера. По предположениям МВД, это может привести к росту числа аварий на российских дорогах. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС. В министерстве отметили, что этот национальный стандарт является предварительным, то есть он не включен в перечень документов по стандартизации (их обязательное применение обеспечивает безопасность на дорогах).

Помимо этого, в МВД подчеркнули, что отдельные нормы этого предварительного нацстандарта противоречат другим в вопросе организации дорожного движения, а также они идут вразрез с ПДД и Конвенцией о дорожных знаках и сигналах (создана в 1968 году в Вене, РФ её ратифицировала).

Напомним, те, кто выступают за введение уменьшенных дорожных знаков в России, не раз подчёркивали, что подобный стандарт применяется в Европе. Хотя стоит учитывать, что на многих улицах европейских городов действует ограничение не более 50 км/ч, причём «нештрафуемый порог» у них либо ниже, либо его вообще нет. При этом в РФ на многих улицах можно ездить со скоростью до 60 км/ч, а ненаказуемо пока что можно разгоняться до 80 км/ч. Напомним, в ближайшие несколько лет может вернуться старая норма – штрафовать начнут за превышение от 10 км/ч.

Стандарт для так называемых «больших знаков» по-прежнему действует, его никто не отменял. Напомним, их размер в городе может доходить до 90х90 см. Однако, согласно новому ГОСТу, теперь допустимо использовать также дорожные указатели размером 40х40 см, а также в редких случаях – 35х35 см. Уменьшенные знаки разрешено устанавливать на нескоростных улицах в центральных районах, в кварталах исторической застройки.

Ранее Kolesa.ru уже рассказывал о том, что уменьшенные дорожные знаки привели в суд. Тогда обвинителем стало столичное подразделение ГИБДД, а ответчиком – Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве отметили, что на нескольких улицах, где проводился эксперимент, выросло число ДТП. Речь, в частности, идёт об уменьшенных знаках «пешеходный переход», установка которых не была согласована с ГИБДД. В итоге суд обязал ЦОДД выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Напомним, новый ГОСТ, вступивший в силу в начале текущего месяца, также сделал знаки информативнее. Например, на одной табличке будет не только знак платной стоянки, но указание на часы её работы или способ парковки.