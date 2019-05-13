Уменьшенные дорожные знаки могут привести к росту ДТП
Первые уменьшенные дорожные знаки появились в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. По итогам эксперимента местные власти решили, что такие дорожные указатели не портят вид города, при этом они также хорошо читаются водителями, как и нынешние «большие» знаки. Ещё при необходимости их можно крепить даже на фасады домов. Также в числе плюсов более низкая цена маленьких дорожных знаков.
Однако, не все поддерживают идею по установке на городских улицах знаков меньшего размера. По предположениям МВД, это может привести к росту числа аварий на российских дорогах. Об этом со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС. В министерстве отметили, что этот национальный стандарт является предварительным, то есть он не включен в перечень документов по стандартизации (их обязательное применение обеспечивает безопасность на дорогах).
Помимо этого, в МВД подчеркнули, что отдельные нормы этого предварительного нацстандарта противоречат другим в вопросе организации дорожного движения, а также они идут вразрез с ПДД и Конвенцией о дорожных знаках и сигналах (создана в 1968 году в Вене, РФ её ратифицировала).
Напомним, те, кто выступают за введение уменьшенных дорожных знаков в России, не раз подчёркивали, что подобный стандарт применяется в Европе. Хотя стоит учитывать, что на многих улицах европейских городов действует ограничение не более 50 км/ч, причём «нештрафуемый порог» у них либо ниже, либо его вообще нет. При этом в РФ на многих улицах можно ездить со скоростью до 60 км/ч, а ненаказуемо пока что можно разгоняться до 80 км/ч. Напомним, в ближайшие несколько лет может вернуться старая норма – штрафовать начнут за превышение от 10 км/ч.
Стандарт для так называемых «больших знаков» по-прежнему действует, его никто не отменял. Напомним, их размер в городе может доходить до 90х90 см. Однако, согласно новому ГОСТу, теперь допустимо использовать также дорожные указатели размером 40х40 см, а также в редких случаях – 35х35 см. Уменьшенные знаки разрешено устанавливать на нескоростных улицах в центральных районах, в кварталах исторической застройки.
Ранее Kolesa.ru уже рассказывал о том, что уменьшенные дорожные знаки привели в суд. Тогда обвинителем стало столичное подразделение ГИБДД, а ответчиком – Центр организации дорожного движения (ЦОДД). В ведомстве отметили, что на нескольких улицах, где проводился эксперимент, выросло число ДТП. Речь, в частности, идёт об уменьшенных знаках «пешеходный переход», установка которых не была согласована с ГИБДД. В итоге суд обязал ЦОДД выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.
Напомним, новый ГОСТ, вступивший в силу в начале текущего месяца, также сделал знаки информативнее. Например, на одной табличке будет не только знак платной стоянки, но указание на часы её работы или способ парковки.
Наше МВД как всегда, что в вопросе о нештрафуемых порогах и повышении штрафов, что в этом вопросе, бросается громкими заявлениями, которые не подкреплены исследованиями. Данные знаки планируется не на магистралях ставить, а там где скорость уже и так ограничена и машины едут медленно. Кроме того, там, где эти знаки ставят сейчас, их прекрасно видно, в отличии от кучи мест, где стоят старые большие знаки "в деревьях". Ибо при размещении новых знаков хоть немного думали, видимо, а старые втыкают лишь бы было и класть им на то, видно ли реально этот знак, или нет.