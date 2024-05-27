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Универсал BMW M5 Touring (G91): новые изображения

27.05.2024 503 1 1

Немецкая компания готовит к премьере первый за долгое время серийный универсал М5, а пока мы представили на основе имеющейся информации, как он будет выглядеть.

Модель М5 ведёт стою историю с 1984 года, когда был представлен спортивный седан на базе 5 серии в кузове Е28. Сегодня в производстве уже шестое поколение «эмки», однако только в двух из них автомобиль можно было приобрести в кузове универсал — на базе моделей с заводскими индексами Е34 (производился с 1992 по 1995 годы) и Е61 (2007-2010 годы). Готовящийся к премьере универсал на базе «пятёрки» последнего поколения, премьера которой состоялась год назад, станет третьим в истории, и благодаря шпионским фотографиям у нас есть возможность составить представление о его внешнем виде.

BMW M5 Touring E34
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BMW M5 Touring E34
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BMW M5 Touring E61
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BMW M5 Touring E61
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Одной из главных отличительных черт легковых «эмок» являются расширенные колёсные арки. Причём в новом поколении М5 таковыми станут не только передние (как в нынешней генерации), но и задние арки. Автомобиль получит новую решётку радиатора с горизонтальными перекладинами, судя по опубликованному в Сети эскизу, её окантовка (как минимум, в одном из вариантов) будет выполнена в матовом серебристом цвете. Бампер интересен крупным трапециевидным воздухозаборником и вертикальными перекладинами по центру, а также узкими вертикальными воздуховодами по краям. Крылья могут обойтись без каких-то декоративных вставок, как у большинства других М-моделей компании, вместо них будут сделаны вертикальные выштамповки, подобно купе M2 последнего поколения. Сзади М5 легко будет определить по массивному бамперу с парой контрастных вставок, в которые будет встроен диффузор и четыре круглых патрубка выхлопной системы.

Рендер нового BMW M5 Touring G91

Ожидается, что новую М5 оснастят гибридной силовой установкой, в составе которой окажутся 8-цилиндрованный турбомотор объёмом 4,4 литра в паре с одним электродвигателем. Совокупная мощность может превысить 700 л.с. и приблизиться к параметрам флагманского кроссовера BMW XM в исполнении Label Red с аналогичной установкой: он располагает 748 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

Рендер нового BMW M5 Touring G91

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Между тем, совсем недавно мы рассказывали об опыте владения купе BMW M4 CS в кузове F82.  

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1 комментарий
27.05.2024 12:22
Papirus

Чуть с Форд Фокусом не перепутал 🤣

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