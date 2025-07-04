Универсал BYD Seal 06 Travel Edition выходит на рынок: доступные цены, Европа на очереди

Дебютным рынком для подзаряжаемого гибридного «сарая» BYD, разумеется, стал родной Китай. Там модель предложена с двумя вариантами мощности и двумя батареями на выбор.

В Поднебесной сегодня стартовали продажи бензоэлектрического универсала BYD Seal 06 Travel Edition с установкой DM-i, мировая премьера которого состоялась в апреле текущего года на Шанхайском автосалоне. К слову, «сарай» стал уже четвертой моделью в семействе Seal 06: он присоединился к гибридному же седану, электрическим четырехдверке и хэтчбеку. Также отметим, что универсалы постепенно набирают популярность в Китае. В частности, недавно там появился Zeekr 007GT, вдобавок к запуску готовится электрокар Ora Lightning Cat с аналогичным кузовом (бренд Ora принадлежит концерну Great Wall).

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Если не принимать во внимание тип кузова, то внешне BYD Seal 06 DM-i Travel Edition в целом повторил родственную гибридную четырехдверку (у электроседана Seal 06 EV немного другой облик, а у электрохэтча спортивный имидж). Среди особенностей дизайна – фары с диодными L-образными ходовыми огнями, полускрытые ручки дверей и единая плашка задних фонарей. В начальных комплектациях «пятидверка» имеет 17-дюймовые колеса, у топ-версии – 18-дюймовые.

Длина BYD Seal 06 DM-i Travel Edition равна 4850 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1505 мм. Гибридный седан Seal 06 чуть компактнее. А вот колесная база у машин совпадает – 2790 мм. Объем багажника универсала составляет 670 литров против 550 литров у четырехдверки. С разложенным вторым рядом кресел – 1535 литров (показатель седана не указан).

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Интерьер тоже скопирован с седана, но не полностью. Например, на тоннеле универсала отсутствуют джойстик коробки и помещенные в круг клавиши: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, а кнопки выстроены в ряд.

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Силовая установка DM-i включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и электромотор, привод только передний. «Сарай» доступен в трех вариантах исполнения. Самый дешевый универсал предложен с электродвигателем мощностью 163 л.с. и батареей емкостью 10,8 кВт*ч, на электротяге он проедет 80 км по циклу CLTC. Остальные две версии имеют 218-сильный электромотор и аккумулятор емкостью 18,71 кВт*ч, запас хода в электрическом режиме – 150 км. У гибридного седана аналогичная техника, вот только старшая батарея у него другая – на 15,87 кВт*ч.

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В списке оборудования базового универсала значатся: панорамный люк, электропривод багажной двери, виртуальная приборка на 8,8 дюйма, мультимедиа с тачскрином диагональю 12,8 дюйма, встроенный в центральный тоннель бокс с функцией подогрева и охлаждения, вентиляция и подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, штатный видеорегистратор, камеры кругового обзора, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и слежения за разметкой. Топовый BYD Seal 06 DM-i Travel Edition – это планшет мультимедиа на 15,6 дюйма, центральная подушка безопасности, беспроводная зарядка.

Универсал оценили в 109 800 – 129 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,4 млн рублей по актуальному курсу. У гибридного седана BYD Seal 06 больше комплектаций, эта модель стоит 99 800 – 139 800 юаней (1,1 млн – 1,5 млн рублей).

Между тем ранее стало известно о том, что универсал BYD планируют поставлять и в Европу – там премьера намечена на осень.