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  • BYD запустила в продажу два новых седана: одинаковые техника и цены, но разный дизайн

BYD запустила в продажу два новых седана: одинаковые техника и цены, но разный дизайн

28.05.2024 80 0 0

Гибридные четырехдверки относятся к разным семействам. Машины имеют стандартный для «китайцев» довольно внушительный список оборудования, а также привлекательный прайс-лист.

Компания BYD одновременно запустила в родном Китае продажи сразу двух новых седанов – Seal 06 и Qin L. Первая четырехдверка считается совершенно новой моделью. Вторую же позиционируют в качестве Qin следующей, уже третьей по счету генерации: как водится, приставку этот седан получил, потому что предшественник остался в строю (второе поколение сейчас носит «фамилию» Plus). Ну а на самом деле перед нами две разновидности одной и той же машины. Просто Seal 06 отнесли к семейству Ocean, а Qin L входит в линейку Dynasty.

Слева — BYD Qin L, справа — BYD Seal 06

Как бы то ни было, у седанов разный дизайн экстерьера. Фишки BYD Seal 06 – гладкий «нос», черные вставки на переднем бампере, L-образные диодные ходовые огни, ручки дверей под обратный хват и «подковы» в задних фонарях. Новый BYD Qin L получил более внушительную радиаторную решетку с хромированными «штрихами» и стандартные ручки, плюс у него фонари с переплетающимся узором.

BYD Seal 06
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BYD Seal 06
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BYD Seal 06
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BYD Seal 06
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BYD Seal 06
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Габариты, за исключением ширины, совпадают: длина – 4830 мм, высота – 1495 мм, расстояние между осями – 2790 мм. Ширина BYD Qin L равна 1900 мм, BYD Seal 06 – 1875 мм. Таким образом, по длине и размеру колесной базы «китайцы» лишь немного уступили стандартной локальной Toyota Camry нового поколения. Объем багажника указан только для Seal 06 – 550 литров. Впрочем, у Qin L, вероятно, аналогичный показатель.

BYD Qin L
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BYD Qin L
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BYD Qin L
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BYD Qin L
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BYD Qin L
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Внутри – привычные для BYD отдельные экраны приборки и мультимедиа-системы, второй планшет можно повернуть на 90 градусов. При этом у каждого из седанов собственные передняя панель, руль, центральный тоннель, селектор трансмиссии и даже карты дверей. Дополнительная особенность Seal 06 – круг на тоннеле, в котором разместили клавиши.

BYD Seal 06
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BYD Seal 06
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BYD Seal 06
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Модели предложены в пяти почти аналогичных комплектациях. Самые дешевые седаны имеют 16-дюймовые колеса, светодиодную оптику, центральный тачскрин диагональю 10,1 дюйма, камеру заднего вида, однозонный климат-контроль и круиз-контроль. Начиная со второго исполнения появляются 17-дюймые диски, камеры кругового обзора, двухзонный «климат», мультимедиа с тачскрином диагональю 12,8 дюйма. Топ-версии – это 18-дюймовые колеса, панорамный люк, подогрев и вентиляция передних сидений, адаптивный «круиз», системы удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.

BYD Qin L
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BYD Qin L
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BYD Qin L
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BYD Seal 06 и Qin L – это подзаряжаемые гибриды с одинаковой техникой. Установка DM-i последнего поколения включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и электромотор. У начальной и следующей по старшинству версий электродвигатель выдает 163 л.с. Таким седанам положена батарея емкостью 10,8 кВт*ч, только на электротяге они способны проехать 80 км по китайскому циклу CLTC. Остальные варианты имеют электромотор мощностью 218 л.с. и аккумулятор емкостью 15,87 кВт*ч, запас хода «на электричестве» — 120 км.

BYD Qin L
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BYD Seal 06
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Прайс-лист един для обеих четырехдверок: за BYD Seal 06 и Qin L просят 99 800 – 139 800 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,7 млн рублей по текущему курсу. Скорее всего, впоследствии седаны появятся и на других рынках.

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