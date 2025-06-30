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Универсал BYD Seal 06 Travel Edition собрался в Европу

30.06.2025 58 0 0

Компания BYD планирует представить свой новый универсал европейцам в начале осени. Ожидается, что, как и на родине, в Старом Свете пятидверку предложат в виде подзаряжаемого гибрида.

Мировая премьера гибридного универсала BYD Seal 06 Travel Edition с установкой DM-i состоялась в апреле текущего года на Шанхайском автосалоне. По данным китайских СМИ, на домашнем рынке продажи стартуют в конце этой недели. А в сентябре пятидверку привезут в Германию, о чем сообщает местное издание Ecomento со ссылкой на приглашение, которое разослали немецким журналистам. К слову, в этой «старосветской» стране универсал, судя по всему, появится просто как BYD Seal 06. Также напомним, что в КНР представлено целое семейство «шестерок»: наряду с универсалом в него входят гибридный же седан, электрические четырехдверка и хэтчбек. Значатся ли в планах европейского офиса BYD другие модификации помимо «сарая» – пока неизвестно.

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Изображений евроверсии еще нет, как и характеристик. Впрочем, вряд такой универсал будет сильно отличаться от модели для Китая. Если не принимать во внимание тип кузова, то внешне BYD Seal 06 Travel Edition в целом повторил родственную гибридную четырехдверку (у электроседана Seal 06 EV немного другой дизайн, а у электрохэтча и вовсе спортивный имидж). Среди особенностей экстерьера – фары с интегрированными L-образными ходовыми огнями, полускрытые ручки дверей и единая плашка задних фонарей.

Длина предназначенного для Поднебесной универсала равна 4850 мм, что на 20 мм больше, чем у гибридного седана. Ширина увеличена на 15 мм до 1890 мм, высота составляет 1505 мм против 1495 мм у четырехдверки. Колесная база едина – 2790 мм. Китайцы пишут, что объем багажника Seal 06 DM-i Travel Edition равен 650 л вместо 550 л у седана.

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Интерьер тоже скопирован с аналогичной четырехдверки, хотя и не полностью. Так, на тоннеле BYD Seal 06 Travel отсутствуют джойстик коробки и помещенные в круг клавиши: за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок, а кнопки выстроены в ряд. В Китае для универсала еще заявлены панорамная крыша, бокс с функцией охлаждения (спрятан в центральном подлокотнике) и самая простая модификация фирменного автопилота God’s Eye C (в него входят несколько камер, датчиков и радаров, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).

Силовая установка DM-i включает бензиновый атмосферник 1.5 (101 л.с.) и электромотор (163 или 218 л.с.) – седан предложен с той же техникой. Батарея тоже наверняка от четырехдверки, последней модели положен аккумулятор емкостью 10,8 или 15,87 кВт*ч.

В Китае прайс-лист BYD Seal 06 DM-i Travel Edition должны опубликовать в эту пятницу. Ну а подробности о модели для Европы, очевидно, появятся ближе к дате немецкой премьеры.

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