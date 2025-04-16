Zeekr объявил о старте продаж универсала 007GT, цены известны

За стартовый вариант пятидверки китайской марки на домашнем рынке просят не менее 202 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,29 млн рублей по текущему курсу.

Принадлежащая Geely «зелёная» марка Zeekr презентовала свой электроседан 007 в Поднебесной в конце 2023 года. Семейство было решено расширить за счёт универсала: компания анонсировала Zeekr 007GT ещё в январе 2025 года, а теперь опубликовала прайс-лист и объявила о старте приёма предзаказов на китайском рынке. Как Kolesa.ru сообщал ранее, прибавка GT к названию расшифровывается как Grand Tour.

На фото: универсал Zeekr 007GT

В основе как седана, так и универсала лежит платформа PMA2+ с 800-вольтовой электрической архитектурой (по сути, она является модернизированной версией «тележки» SEA). Габаритная длина Zeekr 007GT составляет 4864 мм, ширина – 1900 мм, высота – от 1445 до 1460 мм (в зависимости от версии), а расстояние между осями у новой пятидверки равно 2925 мм (на 3 мм меньше). Дорожный просвет варьируется в диапазоне от 114 до 169 мм.

Универсал китайской марки снабдили лидаром и безрамочным остеклением дверей, как у седана. При этом, у Zeekr 007GT есть и ряд отличий: в списке числятся иные выштамповки на капоте, оригинальный передний бампер, рейлинги на крыше. Кроме того, модели, очевидно, досталась иная форма кормы со стандартной багажной дверью, раздвоенным спойлером в верхней части и иным задним бампером.

Интерьер пятиместного универсала Zeekr 007GT оказался не «один в один» как у родственного седана. Модель получила трёхспицевое рулевое колесо, «сплюснутое» с двух сторон (у четырёхдверки – двухспицевый руль), под центральным тачскрином информационно-развлекательной системы имеется ряд физических кнопок, помимо этого, иное оформление получил тоннель. Виртуальная приборка же оформлена аналогичным образом.

Технику пятидверка разделила с родственным Zeekr 007. Так, базовый вариант с прибавкой GT предлагается с единственным 421-сильным электродвигателем, расположенным на задней оси (максимальный крутящий момент – 440 Нм). Топовой версии положена двухмоторная установка, совокупная отдача которой равна 646 л.с. (710 Нм). На разгон с места до «сотни» пятидверкам с одним электромотором требуется 5,3 секунды, полноприводнику – 3,8 секунды.

«Сараю» предлагается две тяговые батареи на выбор, причём «младшая», ёмкостью 75 кВт*ч положена базовой и топовой версиям, а среднее исполнение оснащается аккумулятором ёмкостью 100 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке в первом случае составляет 650 и 585 км соответственно, во втором – 825 км (при расчёте по циклу CLTC).

На фото: салон универсала Zeekr 007GT

Объём багажника у универсала составляет 645 литров, со сложенными спинками второго ряда сидений показатель увеличивается до 1737 литров. У версий с одним электромотором объём грузового отсека под капотом составляет 53 литра, у полноприводного варианта – 20 литров.

Цена стартового варианта Zeekr 007GT равна 202 900 юаней (эквивалентно примерно 2,29 млн рублей по текущему курсу), за универсал в среднем исполнении просят 222 900 юаней (около 2,52 млн рублей), а стоимость топовой двухмоторной версии составляет 232 900 юаней (около 2,63 млн рублей).