Универсал Zeekr 007GT показал интерьер: он не такой, как у родственного седана

Стильный универсал Zeekr готовится к старту продаж. Технику модель разделила с родственным седаном 007, то есть пятидверку тоже предложат как с задним, так и с двухмоторным полным приводом.

Электрический универсал с индексом 007GT (GT – это Grand Tour) принадлежащий компании Geely бренд Zeekr анонсировал еще в январе. Но только сейчас марка раскрыла интерьер новинки. Кроме того, китайские СМИ выяснили сроки полноценного запуска модели: на домашний рынок пятидверка должна выйти в середине апреля.

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Напомним, ближайшим родственником Zeekr 007GT является электроседан Zeekr 007, дебютировавший в Поднебесной под конец 2023 года. Обе машины построены на «тележке» PMA2+ с 800-вольтовой электросистемой, которая представляет собой доработанную версию платформы SEA. Пятидверка тоже имеет безрамочные двери, плюс для нее тоже предусмотрен лидар. Длина Zeekr 007GT составляет 4864 мм, что всего на миллиметр меньше, чем у седана. Колесная база – 2925 мм против 2928 мм у четырехдверки.

Внешне от седана универсал отличается не только кормой: у Zeekr 007GT оригинальный передний бампер и более рельефный капот, на крыше есть рейлинги. Прежде считалось, что внутри-то пятидверка как раз дословно повторит четырехдверную модель. Но салон тоже оказался другим.

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Нет, концептуально интерьер устроен так же – тут аналогичные раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, такие же карты дверей (двери открываются с помощью кнопок). А вот руль у Zeekr 007GT свой – трехспицевый, а не двухспицевый. Кроме того, под центральным планшетом появился ряд физических кнопок, иначе оформлен и тоннель. Еще заменили материалы отделки – в частности, для пятидверки можно будет выбрать бордовую обивку (седану такой цвет не положен).

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Объем багажника универсала до сих пор не озвучен (показатель седана – 462 литра). Зато в одном из промороликов Zeekr 007GT видно, что в грузовом отсеке установлен холодильник. Причем он, возможно, переносной.

В Сеть уже давно выложили сертификат универсала, так что данные о технике имеются. Моторы пятидверка разделила с седаном Zeekr 007. Базовый Zeekr 007GT предложат с единственным 422-сильным электродвигателем на задней оси. Дорогие версии получили двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 646 л.с. Батареи тоже наверняка от четырехдверки: емкостью 75 или 100 кВт*ч.

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Цены объявят в рамках презентации. Электроседан Zeekr 007 сейчас стоит от 209 900 юаней, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по актуальному курсу. После того, как универсал Zeekr 007GT освоит домашний рынок, его отправят на экспорт. При этом, по предварительной информации, в некоторых странах модель будет доступна под именем Zeekr 7GT.