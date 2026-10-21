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  • «Упрощённый» Geely Coolray снова модернизировали: первые официальные фото

«Упрощённый» Geely Coolray снова модернизировали: первые официальные фото

21.10.2026 4794 0 0
«Упрощённый» Geely Coolray снова модернизировали: первые официальные фото

Очередной рестайлинг пережил паркетник Geely с атмосферным мотором, предназначенный для домашнего рынка. Полноценную презентацию, как ожидается, проведут через неделю.

Компактный кроссовер Geely на платформе BMA в строю с 2018 года. На родине модель известна как Binyue, на экспортных рынках, включая Россию, ее знают под названием Geely Coolray, плюс у нас еще представлены аналоги под брендом Belgee. Паркетник пережил уже множество модернизаций, причем в Китае не все прежние версии исчезали из продажи, так что там Geely Binyue какое-то время был обширным семейством – с различными приставками. Но в итоге и на домашнем рынке гамму все-таки сократили, сейчас там остались лишь две модификации. Самая продвинутая – это Geely Binyue L с турбомотором (в РФ это актуальный Geely Coolray и Belgee X50+), вариант попроще – Geely Binyue Super Edition с атмосферником (к нему ближе «просто» Belgee X50). Так вот теперь более доступный кроссовер еще раз доработали, компания Geely распространила несколько фирменных изображений такой пятидверки.

Обновленный Geely Binyue Super Edition

В новом модельном году Geely Binyue Super Edition получил другую радиаторную решетку. Она больше, чем у дореформенного паркетника, вдобавок на ней вместо горизонтальных матовых «штрихов» красуются сдвоенные вертикальные плашки, которые покрыты хромом. Иным стал и передний бампер. Кроме того, изменен дизайн дисков.

Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Обновленный Geely Binyue Super Edition
Обновленный Geely Binyue Super Edition
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Габариты рестайлингового Geely Binyue Super Edition пока не раскрыты. Длина дореформенного «упрощенного» паркетника равна 4330 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, колесная база – 2600 мм.

Обновленный Geely Binyue Super Edition

Интерьер обновленного кроссовера сам производитель пока не продемонстрировал. Но машины уже начали отгружать в дилерские центры, где их смогли отщелкать местные СМИ. Внутри Geely Binyue Super Edition – передняя панель от локального Geely Binyue L. От «престижного» паркетника версия попроще также унаследовала карты дверей, виртуальную приборку, более крупный планшет мультимедийной системы и ряд физических клавиш, расположенный под центральными дефлекторами обдува. Тоннель у Geely Binyue Super Edition – свой, но и он перекомпонован.

Дореформенный Geely Binyue Super Edition
Дореформенный Geely Binyue Super Edition
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Дореформенный Geely Binyue Super Edition
Дореформенный Geely Binyue Super Edition
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Дореформенный Geely Binyue Super Edition
Дореформенный Geely Binyue Super Edition
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Geely Binyue L
Geely Binyue L
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Geely Binyue L
Geely Binyue L
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Техника, по предварительным данным, прежняя. Geely Binyue Super Edition оснащается бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 мощностью 122 л.с., который работает в паре с пятиступенчатой механикой или вариатором. Привод только передний.

По информации китайских медиа, полноценную премьеру рестайлингового Geely Binyue Super Edition проведут 27 октября.

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