В ближайшие выходные в Новокузнецке пройдет Чемпионат России по автокроссу

Середина сезона, начинаются самые ответственные гонки, когда спортсмены уже успели увидеть тактику других пилотов, отточили свою стратегию, настроились на получение самых высоких личных результатов.
Два уикенда подряд Пелотон будет полон участниками со всей России, гулом моторов и переживаниями пилотов и любителей автоспорта.
В эти дни заезды пройдут в следующих классах:
- Т1-2500
- Супербагги
- Д3-спринт
- Д2Н
- Супер-1600.
Ждем болельщиков на спорткомплексе Пелотон. Вход для зрителей БЕСПЛАТНЫЙ.
Если вы не сможете приехать и лично посмотреть, как будут развиваться события 4 и 5 этапов Чемпионата России по автокроссу, то присоединяйтесь к прямым эфирам, которые пройдут 9 и 16 июля на ютуб-канале РКР.
Подробности в VK — https://vk.com/rkr_rus_info
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