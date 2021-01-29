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В какие автомобили стоит вкладывать деньги?

29.01.2021 136 0 0

В какие машины в России стоит вкладывать деньги, чтобы потом их можно было выгоднее продать? Ответ на этот вопрос можно получить уже 4 февраля. В этот день аналитическое агентство «Автостат» обнародует итоги ежегодной Премии «Residual Value-2021» и наградит лучшие бренды автопроизводителей, продукция которых лучше других сохраняет остаточную стоимость.  

 

Партнерский материал

Что это за премия? Наверное, многие слышали, что новый автомобиль уже в первый свой год теряет 20-30% своей стоимости. Но автомобиль – дорогая покупка. И когда ты видишь, что одни модели теряют больше, а другие – меньше, то в пересчете этих потерянных процентов на реальные живые деньги уже хочется при покупке авто не только идти за эмоциями, но и быть экономным. Ведь кто-то из владельцев, поездив пару-тройку лет на своей «ласточке», даже «выигрывает» при ее продаже.

За границей уже давно при покупке новой машины стараются учитывать Residual Value, у российских исследований возраст значительно меньше, в нашей стране они появились только в 2014 году. Но они существуют и развиваются. Так, в нынешнем году специалисты «Автостат» исследовали уже 49 марок, 294 модели, 2072 модификации из числа тех, что присутствуют на российском рынке.   

Можно ли провести расчеты по потере стоимости самостоятельно? Теоретически – да: зная цену нового BMW или Mercedes-Benz конкретной марки и модели в 2017 году и цену его перепродажи в 2020-м, можно провести простейшие вычисления. Однако эксперты оперируют более сложными и точными исходными данными. При составлении рейтинга они учитывают всю линейку проданных моделей одной марки, а также объем двигателя, тип коробки, использование авто в такси/каршеринге и целый ряд других факторов. С каждым годом эксперты все более совершенствуют свою методику расчетов.

Узнать, какие модели лидируют в рейтинге в этом году, можно на вручении премии «Residual Value-2021». Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь   

Россия исследования

 

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