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  • В Lamborghini решили возродить Countach: его могут оснастить 800-сильным мотором V12

В Lamborghini решили возродить Countach: его могут оснастить 800-сильным мотором V12

10.08.2021 122 0 0

Новый суперкар итальянского бренда получит знакомое название: предыдущий Countach покинул конвейер ещё в прошлом веке.

 

Компания Lamborghini выпускала заднеприводный спорткар со среднемоторной компоновкой в период с 1974-го по 1990 год. Его предвестником был прототип Lamborghini Countach LP500, представленный в марте 1971 года на автосалоне в Женеве. Несмотря на то, что модель более тридцати лет назад отправили в отставку, у поклонников бренда есть шанс услышать его вновь: производитель сообщил о возвращении легендарного имени, которое решили отдать новому суперкару марки.

Отметим, продажи спортивных автомобилей итальянского бренда Lamborghini в Европе постоянно росли с 2014 года, «подкосил» позитивную тенденцию только «ковидный» 2020-ый: тогда дилеры реализовали 1996 машин, что почти на 8% меньше, чем в предыдущем году. За первую половину 2021-го клиенты купили 1302 экземпляра, что на 34,4% больше, чем годом ранее.

Тизер нового Lamborghini Countach

В будущем линейку итальянского бренда пополнит новинка, которую назвали Lamborghini Countach. Пока что в компании поделились лишь тизером будущего автомобиля: попавший в кадр спорткар не только плотно укрыт, судя по всему, тёмной тканью, но и, вероятно, «заблюрен» с помощью эффекта тумана. Изображение пока что не позволяет рассмотреть даже силуэт новинки. Очевидно лишь, что у машины будет «клиновидная» форма в стиле предшественника.

«Всё тайное станет явным», скорее всего, довольно скоро. Официальной информации о месте и времени презентации пока нет, однако, зарубежные СМИ предполагают, что Lamborghini привезёт свой новый Countach на ежегодное мероприятие Monterey Car Week, которое пройдёт в Калифорнии (если его, конечно, не отменят из-за очередной вспышки коронавируса вслед за Нью-Йоркским автосалоном). Кроме того, спорткар могут показать и в рамках международной автомобильной выставки в Мюнхене.

На фото: предыдущий Lamborghini Countach

Официальной информации о «начинке» будущей новинки пока нет. Тем временем, в Сети оказались дополнительные тизеры будущей модели: изображения выложены в соцсети Instagram на фан-странице бренда lamborghini.specs. Судя по этим кадрам, где указано наименование Countach LP 800-4, можно предположить, что у спорткара будет полный привод, а под капотом окажется 800-сильный двигатель.

Не исключено, что новый Lamborghini Countach решили оснастить «начинкой» от Sian FKP 37 – двигателем V12 объёмом 6,5 литра, который находится в составе мягкогибридной силовой установки. Отметим, у «донора» совокупная отдача системы составляет 819 л.с. На разгон с места до «сотни» ему требуется менее 3,0 секунды, а максимальная скорость равна около 354 км/ч.

В 2023 году модельный ряд пополнит преемник флагманского суперкара Lamborghini Aventador. У этого автомобиля сохранится двигатель V12, однако он войдёт в состав подключаемой гибридной силовой установки. Отметим, такой шаг компания решила сделать в рамках программы по электрификации модельного ряда.

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