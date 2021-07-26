Lamborghini оставит мотор V12, но он будет в составе гибридных установок

Преемник Aventador тоже получит этот мощный двигатель, который в дальнейшем будет работать в тандеме с электромотором.

Продажи нишевых суперкаров итальянского бренда Lamborghini в Европе неуклонно росли с 2014 года, «подкосил» позитивную тенденцию только прошлый «ковидный» год, когда дилеры реализовали 1996 машин, что почти на 8% меньше, чем в 2019-ом. Европа постепенно движется к введению запрета на продажу автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания. Это заставляет автопроизводителей переходить на выпуск электрифицированного транспорта: гибридов и полностью «зелёных» машин. Не стала исключением и марка Lamborghini.



Ещё в конце весны текущего года мы рассказывали о стратегии развития бренда – Direzione Cor Tauri. Она рассчитана до 2030 года и включает в себя на первом этапе в том числе суперкар, который последним получил бензиновый мотор V12, речь идёт о прощальной лимитированной серии Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae: всего будет выпущено 350 купе и 250 родстеров.



На фото: Lamborghini Aventador LP 780-4 Ultimae

Напомним, такой автомобиль оснастили форсированным до 780 л.с. двигателем V12 объёмом 6,5 литра (для сравнения, у версии SVJ мощность равна 770 л.с.). Максимальный крутящий момент остался прежним – 720 Нм. У версии полный привод и семиступенчатый «автомат» Graziano. С места до 100 км/ч купе разгоняется за 2,8 секунды (как и версия SVJ), а две «сотни» набирает за 8,7 секунды (у SVJ – 8,6 секунды). Показатели родстера на 0,1 секунды больше. Максимальная скорость спецверсии равна 355 км/ч.



На фото: Lamborghini Urus

Следующий этап стратегии развития Lamborghini предполагает выпуск серийных гибридов. Напомним, в линейке бренда есть Sian с бензоэлектрической установкой, его компания показала два года назад, однако эта модель имеет ограниченный (и довольно скромный) тираж. Тогда же, в мае, мы сообщали о том, что первый же, собственно, серийный гибрид итальянского бренда появится в 2023 году. На разработку и выпуск гибридов компания намерена потратить 1,5 млрд евро, сумма рассчитана на четыре ближайших года.

Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу Lamborghini Стефана Винкельмана, преемник Aventador тоже получит двигатель V12, он уже будет в составе бензоэлектрической силовой установки: новинка должна стать подзаряжаемым гибридом с тяговой батареей (а не суперконденсатором, как у мелкосерийного Sian).



На фото: Lamborghini Huracan

В 2024 году обещают появиться наследник Huracan с гибридной системой, а также бензоэлектрическая модификация кроссовера Urus. В целом, итальянский производитель рассчитывает, что к началу 2025 года совокупный объём выбросов углекислого газа по модельному ряду удастся сократить в два раза, если сравнивать с актуальным значением.

Третий этап стратегии развития бренда (рассчитан на 2025-2030 годы) предполагает разработку и выпуск собственного электрического суперкара. Сообщается, что это будет не «зелёная» версия какой-либо из имеющихся моделей, а совершенно новый, четвёртый в серийной линейке марки автомобиль.



Стоит отметить, что электрификация «затягивает» всё больше и больше не «массовых» автомобильных марок, для которых одним из приоритетных рынков является Европа. Так, ранее стало известно о планах по выпуску «зелёных» новинок от Aston Martin, Bentley, а также Ferrari.

