В преддверии премьеры кроссовера: Hyundai показала следующий Tucson на новых видео

Корейский производитель наладил производство паркетника Tucson в 2004-ом, за прошедшие годы модель успела сменить три поколения. Модель актуальной, третьей, генерации была представлена в 2015 году. Отметим, за прошлый год продажи кроссовера на домашнем рынке сократились на 13,7% и составили 36 758 экземпляров. Небольшой, но тоже минус был зафиксирован на одном из ключевых рынков для модели – в США, где дилеры реализовали 137 381 шт. (-3,5%). Почти «при своих» автомобиль за тот же период остался в Европе: 136 608 шт. (-0,7%). Сейчас корейцы готовятся представить «четвёртый» Туссан, презентация пройдёт через неделю.



Несколько дней назад компания опубликовала пару новых снимков экстерьера и изображение интерьера. Позже появились новые видеоролики, которые также приоткрыли внешность «четвёртого» Tucson. Судя по дизайну, кроссовер следующего поколения многое позаимствовал у представленного осенью 2019-го на автосалоне в Лос-Анджелесе концептуального паркетника Vision T.



У нового Туссана двухъярусная головная оптика, которая визуально соединена с широкой решёткой радиатора. Она, в свою очередь похожа на ту, которая была у шоу-кара (созданная из рельефных ячеек, неподвижных, когда кросс находится в состоянии покоя, после запуска мотора элементы решётки поворачиваются в заданной последовательности, в том числе, регулируя поток воздуха). Кроме того, от Vision T модели достались «заквадраченные» колёсные арки. Фонари «четвёртого» паркетника через всю ширину кормы соединены между собой светящейся красной полосой.



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Как мы сообщали ранее, в салоне традиционную панель приборов заменили на отдельно находящийся экран (судя по изображению, без козырька). Большую центральную консоль лишили физических кнопок. У нового Tucson под 10,25-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы находится сенсорный блок управления климат-контролем. На центральном тоннеле находится кнопочный пульт, пришедший на замену традиционному рычагу коробки передач.



Корейская компания также опубликовала видео о том, как новый Tucson в камуфляже проходит дорожные испытания. Автомобиль тестировался на дорогах общего пользования в Европе, а скоростные заезды были на Нюрбургринге. В условиях жаркого климата его проверяли на юге Испании, а эксплуатацию на холоде новинка проходила в Швеции. Также в ходе тестов автомобилю пришлось буксировать прицеп по серпантину на высокогорной дороге.



Новый Hyundai Tucson предложат в двух вариантах колёсной базы: по предварительным данным, стандартная версия появится на рынках Европы и Ближнего Востока (известно, что этот автомобиль станет крупнее по сравнению с актуальным поколением), тогда как удлиненную модификацию подготовили для США, Китая и Кореи.

В моторную гамму «четвёртого» Tucson, вероятно, войдет бензиновый четырёхцилиндровый турбомотор Theta3 объёмом 2,5 литра, который сейчас числится под капотами новых Hyundai Sonata и Kia K5 (его отдача у бизнес-седана в российской спецификации составляет 194 л.с.). Не исключено, что в дальнейшем у кроссовера четвёртого поколения появится вариант с полноценной гибридной установкой (у нынешнего Туссана есть только версия так называемого «мягкого гибрида»).



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Нынешний Hyundai Tucson на домашнем рынке можно купить со 177-сильной бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,6 литра, дизелями объёмом 1,6 и 2,0 литра с отдачей в 136 и 186 л.с. соответственно. Двухлитровый мотор работает в паре с 8АКП, остальные идут в комплекте с семиступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. В России паркетник сейчас можно купить с бензиновыми «атмосферниками» объёмом 2,0 и 2,4 литра мощностью 150 и 184 л.с., а также с 2,0-литровым дизелем с отдачей 185 л.с. При этом базовый двигатель работает в паре с шестиступенчатыми «механикой» или «автоматом», старшему бензиновому мотору положен только 6АКП, а дизелю – 8АКП.

На нашем рынке модель пользуется довольно устойчивым спросом: в 2019-ом дилеры сумели реализовать в РФ 22 753 экземпляра Hyundai Tucson, что всего на 1,1% меньше чем годом ранее. Этот результат обеспечил модели третье место в рейтинге марки; вперёд Туссан пропустил только субкомпактный паркетник Creta и седан Solaris.

