Новинки ×
  • В преддверии премьеры Maserati поделилась новым тизером кроссовера Grecale

В преддверии премьеры Maserati поделилась новым тизером кроссовера Grecale

24.02.2022 54 0 0

Новинка итальянского бренда дебютирует 22 марта 2022 года. Информации о «начинке» модели по-прежнему нет.

 

Марка Maserati на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis, который пополнил список глобальных игроков авторынка в начале 2021 года (он был образован путём слияния FCA и PSA). Продажи машин итальянского бренда в Европе до прошлого года падали в течение нескольких последних лет. К примеру, за «ковидный» 2020-ый дилеры Maserati реализовали 3435 машин, что почти на 40% меньше, чем в предыдущем году. Ситуация изменилась в 2021-ом: у марки на старосветском рынке был зафиксирован «плюс», клиенты купили 4277 шт., что соответствует приросту на 24,5%.

Напомним, о работе над новым кроссовером в компании рассказали в начале осени 2020 года, тогда стало известно, что он в иерархии бренда займёт место на ступеньку ниже Levante. В Maserati модель решили назвать Grecale: это имя она получила в честь грегаля, так называется сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря.

Премьеру новинки уже пришлось переносить, тогда автопроизводитель объяснил, что причиной является глобальный дефицит микрочипов. Недавно стало известно о том, что презентация Maserati Grecale пройдёт в следующем месяце, 22 марта. Ранее компания уже публиковала снимки прототипа автомобиля, однако он всегда был в маскировочной плёнке. Теперь Maserati на своей странице в соцсети Instagram опубликовала очередной тизер будущего кроссовера, причём без камуфляжа.

На фото: прототип Maserati Grecale в камуфляже

Особо информативным снимок назвать нельзя. На фото, размытом с помощью эффекта, виден лишь небольшой «кусок» передней части Grecale. Можно разглядеть часть капота, фары, переднего бампера и силуэт решётки радиатора. На изображении присутствует также надпись, о том, что трёхзначный показатель максимальной скорости «заставит сердце биться быстрее». При этом сам показатель «максималки» пока скрыт, его компания намерена рассекретить в ходе презентации паркетника.

Судя по предыдущим снимкам, передняя часть Maserati Grecale получит крупную и широкую фирменную решётку радиатора, такая же есть у актуальных моделей бренда. Корма и профиль Grecale похожи на уменьшенную версию кроссовера Levante. Паркетник снабдили диффузором и выхлопной системой с четырьмя патрубками – по два с каждой стороны.

В основу нового кроссовера Maserati ляжет платформа Giorgio: на этой же «тележке» сейчас базируются Alfa Romeo Stelvio и Giulia, в дальнейшем её отправят в отставку. Официальной информации о «начинке» пока нет. Как сообщалось ранее, топовая версия Grecale может получить 3,0-литровый «битурбомотор» V6 серии Nettuno собственной разработки Maserati (этим двигателем оснащается суперкар MC20, где он выдаёт 630 л.с. и 730 Нм), вероятно, у SUV отдача будет меньше. Мотор идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» DCT с двумя сцеплениями. Не исключено, что у кроссовера будет вариант с мягкогибридной силовой установкой, в основу которого ляжет 2,0-литровая «турбочетвёрка». В последствии семейство может пополнить в том числе полностью электрическая версия Grecale.

Maserati наладит серийное производство своего нового кроссовера на заводе Stellantis, который находится в Кассино (Италия): напомним, здесь сейчас выпускают родственные модели марки Alfa Romeo. Продажи Grecale, вероятно, стартуют в 2023 модельном году.

кроссовер авторынок новинки Maserati Maserati Grecale

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Тест-драйв V8, рессоры и постоянный полный привод: опыт владения Chevrolet Blazer K5 1974 Глядя на серьезные внедорожники солидных размеров, многие искренне сокрушаются: вот бы такой была наша Нива! На самом деле реально на масштабированную Ниву мало кто похож – разве что трехдве... 136 0 0 24.02.2022
Статьи / Авто с пробегом Peugeot 3008 l с пробегом: очень хороший кузов, внутри которого живут глюки электрики Peugeot в России любят далеко не все. Рассуждают штампами: масло не течёт только из магнитолы, дизайн – на любителя, ремонт – это хроническое состояние, а не процесс. На самом деле, конечно,... 966 7 1 23.02.2022
Статьи / Авто недели Почти полная свобода выбора: стоит ли покупать Hyundai Santa Fe III за 2,3 миллиона рублей Вторичный рынок – штука непредсказуемая. Неделю назад мы выбирали за 2 миллиона кроссовер от Mercedes-Benz, а сегодня посмотрим в сторону корейского автомобиля за те же деньги и почти того... 5428 1 3 22.02.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 19047 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 16335 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15161 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings