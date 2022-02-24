В преддверии премьеры Maserati поделилась новым тизером кроссовера Grecale

Марка Maserati на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellantis, который пополнил список глобальных игроков авторынка в начале 2021 года (он был образован путём слияния FCA и PSA). Продажи машин итальянского бренда в Европе до прошлого года падали в течение нескольких последних лет. К примеру, за «ковидный» 2020-ый дилеры Maserati реализовали 3435 машин, что почти на 40% меньше, чем в предыдущем году. Ситуация изменилась в 2021-ом: у марки на старосветском рынке был зафиксирован «плюс», клиенты купили 4277 шт., что соответствует приросту на 24,5%.



Напомним, о работе над новым кроссовером в компании рассказали в начале осени 2020 года, тогда стало известно, что он в иерархии бренда займёт место на ступеньку ниже Levante. В Maserati модель решили назвать Grecale: это имя она получила в честь грегаля, так называется сильный холодный северо-восточный ветер Средиземного моря.

Премьеру новинки уже пришлось переносить, тогда автопроизводитель объяснил, что причиной является глобальный дефицит микрочипов. Недавно стало известно о том, что презентация Maserati Grecale пройдёт в следующем месяце, 22 марта. Ранее компания уже публиковала снимки прототипа автомобиля, однако он всегда был в маскировочной плёнке. Теперь Maserati на своей странице в соцсети Instagram опубликовала очередной тизер будущего кроссовера, причём без камуфляжа.



На фото: прототип Maserati Grecale в камуфляже

Особо информативным снимок назвать нельзя. На фото, размытом с помощью эффекта, виден лишь небольшой «кусок» передней части Grecale. Можно разглядеть часть капота, фары, переднего бампера и силуэт решётки радиатора. На изображении присутствует также надпись, о том, что трёхзначный показатель максимальной скорости «заставит сердце биться быстрее». При этом сам показатель «максималки» пока скрыт, его компания намерена рассекретить в ходе презентации паркетника.



Судя по предыдущим снимкам, передняя часть Maserati Grecale получит крупную и широкую фирменную решётку радиатора, такая же есть у актуальных моделей бренда. Корма и профиль Grecale похожи на уменьшенную версию кроссовера Levante. Паркетник снабдили диффузором и выхлопной системой с четырьмя патрубками – по два с каждой стороны.



В основу нового кроссовера Maserati ляжет платформа Giorgio: на этой же «тележке» сейчас базируются Alfa Romeo Stelvio и Giulia, в дальнейшем её отправят в отставку. Официальной информации о «начинке» пока нет. Как сообщалось ранее, топовая версия Grecale может получить 3,0-литровый «битурбомотор» V6 серии Nettuno собственной разработки Maserati (этим двигателем оснащается суперкар MC20, где он выдаёт 630 л.с. и 730 Нм), вероятно, у SUV отдача будет меньше. Мотор идёт в комплекте с восьмиступенчатым «автоматом» DCT с двумя сцеплениями. Не исключено, что у кроссовера будет вариант с мягкогибридной силовой установкой, в основу которого ляжет 2,0-литровая «турбочетвёрка». В последствии семейство может пополнить в том числе полностью электрическая версия Grecale.

Maserati наладит серийное производство своего нового кроссовера на заводе Stellantis, который находится в Кассино (Италия): напомним, здесь сейчас выпускают родственные модели марки Alfa Romeo. Продажи Grecale, вероятно, стартуют в 2023 модельном году.

