В России стартуют продажи кроссовера Livan X6 Pro, он сделан из Geely

Новый SUV предложен с бензиновым турбомотором, у которого два варианта мощности. На выбор доступны три комплектации.

Марка Livan создана на руинах компании на руинах компании Lifan (к слову, Лифан когда-то был самым популярным китайским брендом в РФ), сегодня она входит в холдинг Geely. На нашем рынке бренд официально стартовал в середине текущего года с компактным паркетником X3 Pro. В октябре в России провели презентацию еще двух моделей – седана S6 Pro и старшего кроссовера X6 Pro. А теперь местное представительство Livan объявило о начале продаж «икс-шестого».

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Как и остальные Ливаны, X6 Pro представляет собой переделанную модель Джили. За основу взяли кроссовер, который в Китае сейчас известен как Geely Vision X6 Pro, к нам же исходный SUV прежде поставляли под именем Geely Emgrand X7. От донора паркетник Livan отличается оформлением передней части, плюс у него свой интерьер. Отметим, не так давно в КНР всплыли сертификационные снимки рестайлингового Geely Vision X6 Pro, так вот внешне их кросс повторит модель для России.



Длина Livan X6 Pro равна 4535 мм, ширина – 1845 мм, высота – 1725 мм, колесная база – 2683 мм. Дорожный просвет – приличные 190 мм. Объем багажника – 390 литров.



В России кроссовер предложен с бензиновой турбочетверкой 1.5, у мотора два варианта мощности – 147 или 174 л.с. (270 или 290 Нм соответственно). Двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, он может «питаться» АИ-92. Привод только передний. Заявлено, что со 147-сильным турбомотором Livan X6 Pro наберет первую «сотню» за 9,9 секунды, со 174-сильным – за 9,2 секунды. Максимальная скорость едина для обоих вариантов – 190 км/ч.

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Паркетник доступен в трех комплектациях (Luxury, Premium и Flagship), при этом более мощный мотор положен только топ-версии. Все исполнения имеют 18-дюймовые колеса, светодиодную оптику, обогрев зеркал, задний парктроник, «кожаный» салон, климат-контроль, трехэкранное табло (дисплеи приборки и мультимедиа диагональю 12,3 дюйма каждый, плюс отдельный экранчик на 4,2 дюйма для переднего пассажира), подогрев передних кресел, камеру заднего вида, фронтальные подушки безопасности. Комплектации Premium и Flagship – это еще панорамный люк в крыше (у базового X6 Pro обычный люк), электропривод складывания зеркал, боковые подушки и шторки безопасности, электрорегулировки сиденья водителя.



Цена Livan X6 Pro Luxury – 2 629 900 рублей, за версию Premium просят 2 739 900 рублей, а топовый X6 Pro Flagship обойдется в 2 829 900 рублей. При покупке кроссовера можно воспользоваться программами кредитования и Trade-in, в этом случае получится сэкономить 150 000 рублей.

