Кроссовер Geely Emgrand X7: очередной рестайлинг на родине и забвение в России

Предназначенному для домашнего рынка паркетнику снова подправили дизайн экстерьера и интерьера. Двигатель, по предварительным данным, прежний.

После появления в России современных кроссов Geely Atlas и Coolray продажи и так не особо популярного Emgrand X7 – одного из старожилов марки – стали снижаться. В итоге, минувшим летом эта модель покинула наш рынок. В Китае же паркетник до сих пор пользуется более-менее стабильным спросом, и там он только что пережил очередной рестайлинг – уже пятый по счету, тогда как у нас был представлен SUV после второй модернизации, то есть образца 2016 года. Напомним, на родине Geely кроссовер носит имя Vision X6, а после нынешнего обновления он вдобавок обрел приставку Pro.

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Итак, радиаторная решетка стала больше, на ней отныне вертикальные клинья вместо «кругов». Фары менять не стали, но при этом они срослись с решеткой. Также кроссоверу достались новые бамперы, а задние фонари теперь объединяет светящаяся полоска.



В салоне переделали переднюю панель (дефлекторы обдува спрятали в одну линию), центральный тоннель (со стороны пассажира появилась ручка) и блок управления «климатом». Кроме того, тачскрин мультимедийной системы увеличился в размерах. Любопытно, что у машины на фирменных картинках аналоговые приборы, а не виртуальные, хотя дореформенному топовому кроссу положен еще один экран.

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Местные профильные СМИ пишут, что двигатель прежний: в Китае Vision X6 оснащается бензиновой «турбочетверкой» 1.4 мощностью 141 л.с. Насчет коробок полной уверенности нет: некоторые считают, что кросс сохранил все три трансмиссии – шестиступенчатые «механику» и «автомат», плюс вариатор; по информации других, CVT для модели предлагаться не будет. Привод же только передний.



На домашний рынок Vision X6 Pro выйдет до конца сентября текущего года, цены еще не объявлены. Дорестайлинговый кросс сегодня стоит от 68 900 до 99 900 юаней, что эквивалентно примерно 780 000 – 1 131 000 рублей по актуальному курсу.

Дореформенный Vision X6 для Китая. До нас Emgrand X7 с таким дизайном так и не добрался 1 / 4 Дореформенный Vision X6 для Китая. До нас Emgrand X7 с таким дизайном так и не добрался 2 / 4 Дореформенный Vision X6 для Китая. До нас Emgrand X7 с таким дизайном так и не добрался 3 / 4 Дореформенный Vision X6 для Китая. До нас Emgrand X7 с таким дизайном так и не добрался 4 / 4

Между тем Geely готовит премьеру и для нашего рынка: в Россию привезут новейший кроссовер, который на родине известен как Xingyue L (для РФ название наверняка изменят). Этот SUV построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной китайцами вместе с Volvo (шведская марка принадлежит «поднебесному» автогиганту). Та же «тележка», напомним, лежит в основе кросс-купе Tugella.

