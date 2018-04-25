В серию запустили кросс-седан Lada Vesta

В серию запустили кросс-седан Lada Vesta

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Отличительной особенностью «четырёхдверки» является дорожный просвет в 203 миллиметра.

Старт серийному производству новой версии российского седана Lada Vesta был дан сегодня, 25 апреля 2018 года. С конвейера завода «Lada Ижевск» сошли первые экземпляры четырёхдверной Vesta Cross. Напомним, прототип модели был представлен ещё в 2016 году в рамках Московского автосалона.

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У серийной версии Lada Vesta Cross, как и у прототипа, чёрные молдинги и расширители колёсных арок, а также 17-дюймовые колёсные диски. У кросс-седана длина и колёсная база такие же как и у обычной «четырёхдверки» (4 410 и 2 635 мм соответственно). Однако ширина и высота больше: на 21 (1 785 мм) и на 29 (1 526 мм) соответственно.

Vesta-SE-Cross-Mars-6

Дорожный просвет у нового седана такой же как у Vesta SW Cross: он составляет 203 мм. То есть он на 25 мм больше, чем у обычной Весты. Отметим, от кросс-версии универсала модели «приподнятому» седану перешли специальные настройки шасси и защитный пластиковый обвес кузова.

Партия из 16 экземпляров Vesta Cross прошла цикл дорожных и стендовых испытаний: суммарный пробег по асфальтовым дорогам, грунтовым и булыжным трассам оказался равен примерно 700 000 километров.

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Интерьер Lada Vesta Cross такой же, как и у версии в кузове универсал. От обычных четырёх- и пятидверных Вест «кроссовые» модификации отличаются благодаря иному оформлению приборной панели, вставкам серого или оранжевого цветов в обивке кресел и отделке дверных панелей.

Vesta Cross, также как и Vesta SW Cross, не получила полного привода. Предположительно «приподнятому» седану досталась та же моторная гамма: в неё входят бензиновые двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра с отдачей 106 и 122 л.с. соответственно. Обе версии комплектуются пятиступенчатой механической коробкой передач, а для более мощного мотора есть «робот» АМТ.

vesta-2

Пока что АВТОВАЗ не раскрывает информацию о ценах и комплектациях новинки. Отметим, ценник Vesta SW Cross, который предлагается в топовом исполнении Luxe, сейчас варьируется в диапазоне от 770 900 до 866 900 рублей. Можно предположить, что эта же версия будет предложена и для кросс-седана. В этом случае «четырёхдверка» скорее всего окажется на 30 000 – 50 000 рублей дешевле, чем «приподнятый» универсал, а значит, начальный ценник может оказаться равен примерно 720 900 – 740 900 рублей, наиболее богатая версия обойдётся, вероятно, в 816 900 – 836 900 рублей.

vesta-7

По итогам продаж в первом квартале 2018 года Lada Vesta является самым популярным автомобилем марки в России. Всего за январь-март было реализовано 24 333 автомобиля. Этот результат на 59,8% превышает показатель продаж модели в течение первых трёх месяцев прошлого года. Сейчас Веста занимает вторую строчку в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России. В тройке лидеров также сосед по модельному ряду Lada Granta (на 3 месте) и Kia Rio (на 1 месте).

 

Теги: Авто и бизнес , В России , Новинки , Lada Ижевск , АВТОВАЗ , кросс-седан , новые автомобили , популярные автомобили , производство , производство автомобилей , российская марка , российские автомобили , российские автопроизводители , седаны , серийное производство , Lada , Vesta , Vesta Cross
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