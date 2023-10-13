В Сочи завершилась конференция TAXI-2023

Мероприятие объединило более 1500 участников, которые нашли решения по стабилизации цен на такси и наметили новые точки роста для таксомоторной отрасли.

Практическая конференция TAXI-2023, которая проходила в Сочи 5 и 6 октября, завершилась. В течение двух дней непосредственно на самой площадке присутствовали 1536 участников из 78 регионов страны. Кроме этого, к работе конференции по видеосвязи присоединялись политики, эксперты и представители федеральных ведомств.

За два дня на мероприятии выступили 88 спикеров, прошли заседания дискуссионных клубов, рабочих и партнерских сессий. Состоялось несколько закрытых совещаний с уполномоченными органами из двух десятков регионов России. Можно сказать, что конференция продемонстрировала зрелость отрасли. Сложное время и межструктурные проблемы объединили таксомоторное сообщество, привлекли представителей всех уровней власти и ряда ведомств. А также заставили консолидировать интеллектуальные, технологические и финансовые ресурсы для решения общих задач: сдерживания роста цен на услуги такси, сохранения и увеличения рабочих мест, создания благоприятной среды для развития бизнеса такси в стране.

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Барьеры на пути такси

Удалось выяснить, что реализация нового отраслевого закона протекает интенсивнее, чем предполагалось. При этом инфраструктурные проблемы на местах тормозят легализацию отрасли не меньше, а даже больше, чем инертное отношение нелегальных перевозчиков к выходу из тени.

По состоянию на 3 октября все необходимые региональные акты изданы на территории 23-х субъектов Российской Федерации. В 63% регионов соответствующие нормативные документы в стадии доработки, в 14% – не изданы. Владимир Луговенко заместитель директора департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России

За первый месяц в реестр внесено более 15,6 тысячи транспортных средств и 1,3 тысячи перевозчиков. Динамика большая. При этом около 40 регионов еще только начинают эту работу. И хоть до декабря у них пока что есть время, хотелось бы их поторопить. За месяц в реестре появилось более 600 самозанятых водителей такси. Ожидаем, что за полгода их число заметно увеличится. Сергей Соловьев заместитель директора ФГБУ «СИЦ Минтранса России»

Вместе с этим сохраняются серьезные проблемы со страхованием ОСАГО. Также Минтранс России отметил, что особого внимания требуют вопросы удаленных медицинских осмотров водителей такси, внесения изменений в КоАП в части ответственности, локализация и установление минимальной доли электромобилей в такси.

Конференция также продемонстрировала, что наметилась устойчивая тенденция по переориентации легкового транспорта на электромобили, затрагивает это и сферу такси. Как показало представленное на мероприятии масштабное исследование «Автостата», таксопарки готовы переходить на электромобили, но только при определенных условиях. Сегодня те, кто готов попробовать электротранспорт в действии, желают ограничиться лишь несколькими экземплярами, называя ряд существенных ограничений в развитии этого направления.

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Новый заметный самостоятельный игрок на рынке таксомоторных перевозок – самозанятый водитель. По задумке законодателей, массовая легализация водителей через самозанятость должна обелить рынок и сделать перевозки безопаснее. Но, как было озвучено на конференции, сейчас их полноценный выход тормозится на местах. В частности, самозанятые не могут подать заявление на получение разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси через госуслуги из-за отсутствия у них усиленной квалифицированной электронной подписи. Оказалось, что получить ее совсем непросто. Это стало одним из серьезнейших барьеров для легализации самозанятых и причиной роста дефицита водителей.

Заметную роль в общей негативной повестке играет повышение цен на услуги такси. Так, по данным опроса, проведенного «Роскачеством» совместно с Общественным Советом по развитию такси, в 2023 году на первое место в списке того, что вызывает у пассажиров недовольство, вышла стоимость поездок. Ранее этот пункт находился на третьем месте, после манеры вождения водителем и чистоты салона.

Убрать барьеры, понизив давление

Основная цель прошедшего мероприятия – открытый и честный диалог всех сторон. Впервые представители «большой тройки» агрегаторов такси откровенно ответили на вопросы участников конференции относительно адаптации к новым условиям, об ОСАГО и страховании ответственности перевозчика, о реализации нового закона. Рассказали о работе с самозанятыми, о взаимодействии с водителями, их социальной поддержке и помощи, о своих планах и задачах. Открытая беседа сняла некоторые вопросы и убрала недопонимание между службами заказ такси и перевозчиками.

Совместная работа бизнеса такси, представителей власти и ведомств позволила прийти к следующим выводам. В первую очередь необходимо принять меры по предотвращению роста дефицита водителей такси. Скорейшая разработка и внедрение региональных регламентирующих деятельность такси актов, наладка механизмов подачи заявления на получение разрешения самозанятыми – самые острые проблемы. Работа над ними уже активно ведется, и в скором времени позволит вывести на рынок легальных перевозчиков такси и снизить давление на цены.

Параллельно с регуляторными задачами необходимо решать проблемы со страхованием такси. Наконец, положение дел в этом вопросе недавно вышло на новый уровень – 29 сентября между таксомоторным и страховым сообществами был подписан Меморандум о сотрудничестве. Стороны выразили готовность совершенствовать механизмы страхования в сфере такси. Перевозчики надеются, что в скором времени удастся наладить справедливые и прозрачные механизмы страхования, повысить застрахованность рынка и, соответственно, снизить стоимость полиса ОСАГО для такси.

Особого внимания требует модернизация подходов к проведению пред- и послерейсовых медицинских осмотров водителей такси, а также технических осмотров автомобилей. Если в вопросе контроля за водителями постепенно внедряются новейшие телемедицинские технологии, то ситуация с техническим осмотром автомобилей не отвечает современным стандартам. Методика их проведения требует незамедлительного пересмотра и упрощения в соответствии с требованиями к безопасности выпускаемых современных автомобилей. Существующая система перегружена устаревшими требованиями и приводит к массовой фальсификации путевых листов по всей стране.

Можно однозначно сказать, что, пройдя адаптационный период, отрасль такси продолжит свое качественное развитие. Первыми ступенями могут стать локализация и электрификация автомобилей такси. Это перспективные направления не только для такси, но и для отечественной автомобильной промышленности. Мы и отраслевые эксперты готовы с заинтересованными сторонами поделиться некоторыми исследованиями в этой области. Считаем, что совместная работа в этом направлении принесет положительные результаты. Ирина Зарипова председатель Общественного Совета по развитию такси

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