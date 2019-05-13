В суде признали «обочечника» с главной дороги виновным в ДТП

Рассмотрение дела растянулось почти на год: спорный, как оказалось, случай произошёл ещё в июне 2018 года.

Участниками ДТП в Балашихе стали два автомобиля. Водитель Kia Sportage двигался по двухполосному Леоновскому шоссе. Он решил повернуть налево на нерегулируемом перекрёстке (при этом встречный поток двигался очень медленно из-за пробки, поэтому маневр должен был быть безопасным). Но во время поворота в автомобиль Киа с правой стороны врезался кроссовер Toyota RAV4. Им управляла женщина, которая выехала на перекрёсток, двигаясь по обочине.

В итоге сотрудники ГИБДД обвинили водителя Sportage в том, что он не уступил дорогу машине, которая пользовалась преимущественным правом проезда перекрёстков. Но одновременно с этим признал автомобилистку за рулём RAV4 виновной в езде по обочине. То есть они оба оказались привлечены к административной ответственности, при этом осталось неясным, кто именно виноват в аварии (это создаёт сложности в том числе и для страховых компаний).

Напомним, ещё в 2014 году Верховный суд решил, что водитель, который двигается по обочине, не имеет преимущества перед водителем, едущим по шоссе. Неудивительно, что водителю, который поворачивал налево, это решение инспекторов не пришлось по душе. Он направил обращение сначала в ГИБДД Балашихи, затем в местный городской суд, а после этого в Московский областной суд. И только последний не согласился с первоначальными выводами «гаишников».

В Мособлсуде напомнили, что под термином «уступить дорогу» понимается то, что водитель не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это вынудит других водителей, имеющих перед ним преимущество, изменить направление или скорость. Однако у водителя, который двигается по обочине, таких преимуществ нет. Значит, водителя Kia, который поворачивал на перекрёстке налево, обвинить в ДТП нельзя.

В итоге Мособлсуд отменил решение суда первой инстанции, а также постановление инспектора ГИБДД. Напомним, взыскание, которое обязали выплатить водителя Sportage за то, что он не уступил дорогу машине, которая якобы пользовалась преимущественным правом проезда перекрёстков, составило 1 тыс. рублей. Теперь ему не нужно платить штраф, а ущерб по ОСАГО ему возместит страховая компания виновницы ДТП.

«Российская газета» привела слова адвоката Александра Липатникова. Он считает, что споры в подобных случаях вызваны неточными и неконкретными формулировками в тексте Правил дорожного движения. Однако, несмотря на это, сейчас постепенно складывается единообразная судебная практика по подобным авариям с «обочечниками».

Ранее мы сообщали о другом случае, в котором пришлось разбираться судьям. Он касался автомобилиста, который выезжал из двора на улицу с односторонним движением, и того, который двигался по дороге во встречном направлении (то есть с нарушением ПДД). После рассмотрения суд постановил, что выезжающие из двора на улицу водители не обязаны уступать дорогу всем.