Бизнес ×
  • Виртуальные ценники от «Макспостер»: новое решение для оптимизации работы дилеров со складом

Виртуальные ценники от «Макспостер»: новое решение для оптимизации работы дилеров со складом

10.06.2022 24 0 0

Сервис «Макспостер», лидер рынка автоматизации бизнес-процессов по выкупу и продаже автомобилей с пробегом, представляет новый инструмент для дилеров – виртуальный ценник. Новое решение позволит оперативно актуализировать стоимость продаваемых автомобилей в режиме реального времени.

 

Партнёрский материал

В новом виртуальном ценнике от «Макспостер» можно самостоятельно настроить поля для печати и выбрать параметры, которые будут видны потенциальным покупателям – описание, комплектация автомобиля и его ключевые особенности. Сам ценник можно брендировать логотипом автосалона, убрать цену на автомобиль и добавить QR-код, который будет вести на сайт автосалона, публичную страницу «Макспостер» или классифайд, где будет указана актуальная цена.

Стоимость автомобиля можно оперативно корректировать в приложении «Макспостер». При сканировании QR-кода клиент получит всю необходимую информацию из карточки автомобиля. Таким образом, достаточно подготовить один ценник на автомобиль и корректировать при необходимости данные онлайн.

Виртуальный ценник «Макспостер» – еще один инструмент сервиса, разработанный для оптимизации работы дилерского бизнеса. Новая функция позволит не только существенно сэкономить время и бюджет на обновление ценников, но и избежать сбоев в работе. С помощью виртуальных ценников посетители автосалонов будут видеть только актуальные цены на автомобили. Что особенно важно в период турбулентности, когда цены в автосалонах наиболее волатильны.
Юрий Новиков
генеральный директор «Макспостер»
Россия бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Чтобы тормоза работали стабильно: что такое дополнительный вакуумный насос и как он работает Принято считать, что в любом автомобиле источником вакуума для работы тормозов и разных вспомогательных приводов является впускной коллектор. Поэтому о существовании отдельного вакуумного на... 322 0 1 09.06.2022
Статьи / Авто недели Конкурент S-class по цене Solaris: стоит ли покупать Hyundai Equus II за 1,5 миллиона Многие их тех, кто выбирает седан за миллион-полтора, мечтают, чтобы он был как можно более статусным и премиальным. Если уж не Lexus ES, то хотя бы Toyota Camry. Если уж не Camry, то хотя... 3385 2 2 08.06.2022
Статьи / Авто и общество Платишь только когда едешь: что такое каско в движении, и как это работает Нынешняя экономическая ситуация не располагает к крупным тратам. И именно в это время дорогое имущество как никогда нужно защитить и сохранить. Но как быть, если страхование автомобиля по ка... 392 0 0 07.06.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 25608 1 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Редкость в кубе: опыт владения Chrysler 300С Touring Chrysler 300С в нашей стране – до сих пор один из самых распространенных «американцев», любимый самыми разными слоями населения, от интеллигентов до маргиналов, от рациональных технарей до ю... 11663 14 11 10.02.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 11188 12 44 29.04.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings