Виртуальные ценники от «Макспостер»: новое решение для оптимизации работы дилеров со складом

Сервис «Макспостер», лидер рынка автоматизации бизнес-процессов по выкупу и продаже автомобилей с пробегом, представляет новый инструмент для дилеров – виртуальный ценник. Новое решение позволит оперативно актуализировать стоимость продаваемых автомобилей в режиме реального времени.

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В новом виртуальном ценнике от «Макспостер» можно самостоятельно настроить поля для печати и выбрать параметры, которые будут видны потенциальным покупателям – описание, комплектация автомобиля и его ключевые особенности. Сам ценник можно брендировать логотипом автосалона, убрать цену на автомобиль и добавить QR-код, который будет вести на сайт автосалона, публичную страницу «Макспостер» или классифайд, где будет указана актуальная цена.

Стоимость автомобиля можно оперативно корректировать в приложении «Макспостер». При сканировании QR-кода клиент получит всю необходимую информацию из карточки автомобиля. Таким образом, достаточно подготовить один ценник на автомобиль и корректировать при необходимости данные онлайн.