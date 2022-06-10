Виртуальные ценники от «Макспостер»: новое решение для оптимизации работы дилеров со складом

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В новом виртуальном ценнике от «Макспостер» можно самостоятельно настроить поля для печати и выбрать параметры, которые будут видны потенциальным покупателям – описание, комплектация автомобиля и его ключевые особенности. Сам ценник можно брендировать логотипом автосалона, убрать цену на автомобиль и добавить QR-код, который будет вести на сайт автосалона, публичную страницу «Макспостер» или классифайд, где будет указана актуальная цена.
Стоимость автомобиля можно оперативно корректировать в приложении «Макспостер». При сканировании QR-кода клиент получит всю необходимую информацию из карточки автомобиля. Таким образом, достаточно подготовить один ценник на автомобиль и корректировать при необходимости данные онлайн.
Виртуальный ценник «Макспостер» – еще один инструмент сервиса, разработанный для оптимизации работы дилерского бизнеса. Новая функция позволит не только существенно сэкономить время и бюджет на обновление ценников, но и избежать сбоев в работе. С помощью виртуальных ценников посетители автосалонов будут видеть только актуальные цены на автомобили. Что особенно важно в период турбулентности, когда цены в автосалонах наиболее волатильны.
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