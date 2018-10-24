Владельцам электрокаров предложат льготы, которые будут актуальны для Москвы

Собственникам электромобилей могут разрешить ездить по выделенным для общественного транспорта полосам, а также бесплатно пользоваться платными дорогами. Предложения не новы, однако теперь «за» голосуют представители фонда «Сколково» и национальной технической инициативы (НТИ) «Автонет». Нельзя не отметить, что хоть льготы и рассчитаны на всю страну, в большей степени они заинтересуют москвичей.

О предложении по допуску электромобилей на полосы, выделенные для общественного транспорта, рассказал президент НП «Глонасс», соруководитель рабочей группы НТИ «Автонет» Александр Гурко. Напомним, в задачи НТИ входит развитие рынка электромобилей и беспилотных машин до 2035 года. Вторым стимулом для покупки электрокара может стать бесплатное пользование платными трассами.

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Обе идеи предложили в фонде «Сколково». По словам руководителя проекта транспортной инфраструктуры Кирилла Жанайдарова, на сегодняшний день в столице РФ насчитывается примерно 200 «розеточных» автомобилей. Он считает, что если разрешить им ездить по выделенным полосам, то движению автобусов это не помешает.

Кстати, льгота представляет собой вариант поощрения тем двум сотням смельчаков, которые уже купили электромобили в Москве. Возможно ей успеет воспользоваться ещё примерно столько человек. Однако, в случае, если «розеточные» машины станут популярнее и их разросшееся количество начнёт мешать общественному транспорту, с выделенных полос его уберут.

По словам Кирилла Жанайдарова, подобный временный сценарий использовался в Норвегии. Там же инициаторы подсмотрели идею, касательно того, как организовать разрешение для электрокаров выезжать на выделенные полосы. Это можно сделать с помощью дорожных знаков (в текст российских Правил дорожного движения они были введены ещё в 2017 году).

Интересно, каким образом предполагается вести контроль за теми автомобилями, которые выезжают на «выделенки». Если с помощью камер, то понадобится реестр всех электромобилей в РФ, в которому система сможет обращаться в любой момент.

Несмотря на то, что предложения рассчитаны на всю Россию, особенно актуальны они будут для москвичей, так как столица РФ лидирует среди российских городов по числу выделенных полос. И именно этот город чаще остальных собирает многокилометровые пробки, что делает возможность выезда на «выделенки» весьма привлекательной.

Однако стоит отметить, что большая часть электрокаров зарегистрирована в Приморском крае (586 экземпляров). По данным «Автостата» на июль 2018 года, Москва с 369 экземплярами находится всего лишь на втором месте, а в Подмосковье насчитывается только 98 «розеточных» автомобилей. Всего в РФ зарегистрировано более 2,5 тыс. электромобилей, в их числе Nissan Leaf (1 814 шт), Mitsubishi i-MiEV (294), Tesla Model S (202), Lada Ellada (93), Tesla Model X (88), Renault Twizy (27) и BMW i3 (11).