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Владельцы автомобилей EXEED смогут бесплатно проехать по платным дорогам M-1, M-11 и М-4

22.06.2023 62 0 0

С 19 июня и на протяжении всего лета для владельцев автомобилей EXEED доступна эксклюзивная привилегия для проезда по платным участкам автомобильных дорог – возможность получить 100% компенсацию за проезд. Привилегия коснется трасс М-1 «Беларусь», М-11 «Нева» и М-4 «Дон».

Санкт-Петербург и Сочи традиционно являются самыми популярными направлениями в России для летних путешествий. Для владельцев EXEED они стали еще более привлекательными благодаря акции «Путешествую первым классом с EXEED», организованной брендом совместно с компанией «Автодор-Платные Дороги».   

С 19 июня по 31 августа владельцы EXEED смогут компенсировать 100% стоимости проезда по платным участкам автомобильных дорог М-1 «Беларусь»*, М-11 «Нева»** и М-4 «Дон», находящихся в доверительном управлении Государственной компании «Автодор».

Трасса М-11 «Нева» будет доступна для компенсации проезда в период с 22 июня по 30 июля, трассы М-1 «Беларусь» и М-4 «Дон» – с 1 июля по 31 августа.

Для участия в программе необходимо зарегистрироваться в личном кабинете владельца EXEED, перейти в раздел «Привилегии» на странице exeederclub и заполнить заявку в разделе «свободный проезд». У зарегистрированного участника должен быть в наличии незаблокированный персонифицированный Транспондер T-pass «Автодор-Платные Дороги», который можно приобрести в собственность или взять в аренду. При регистрации нужно выбрать трехнедельный период, в который планируется поездка.

EXEED помогает своим клиентам активно использовать самые современные трассы России для комфортных путешествий. Например, на участке Москва-Краснодар можно сэкономить в сумме почти 1,5 часа.

В прошлом году в акции приняли участие около 5000 автомобилей.

*- за исключением участка М-1 «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» («Северный обход Одинцова»

**- за исключением участка км15–км58 Москва – Солнечногорск

Партнёрский материал

Китай дороги Exeed

 

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