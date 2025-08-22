Подзаряжаемый гибрид Tank 500 готовится выйти на российский рынок: рассекречен ценник

Марка Tank принадлежит китайскому концерну Great Wall Motor. Напомним, большой рамный внедорожник с индексом 500 появился на российском рынке весной 2023 года. За прошедшее время эта модель обзавелась несколькими версиями. В списке числятся варианты Adventure и Premium с традиционным ДВС под капотом, Blacktrail с тем же, но форсированным мотором, а ещё Urban с гибридной установкой. Уже в следующем месяце на рынок выйдет модификация Tank 500 Hi‑Charge с новой «начинкой».

На фото: Tank 500 Urban

Сегодня производитель рассекретил рекомендованную розничную стоимость новой версии внедорожника: Tank 500 Hi‑Charge в РФ стоит 7 299 000 рублей. Отметим, на сегодняшний день цена стартового исполнения Urban равна 6 799 000 рублей, покупка Adventure обойдётся в 7 249 000 рублей, Premium – в 7 849 000 рублей, а топ-версии Blacktrail – в 8 449 000 рублей.

Готовящийся к рыночному дебюту на российском рынке вариант Hi‑Charge – это подзаряжаемый гибрид. В основе PHEV-установки этого рамного внедорожника находится 2,0-литровый бензиновый двигатель (231 л.с.), работающий в тандеме с электромотором (163 л.с.) и девятиступенчатым автоматом. Совокупная мощность этой системы равна 394 л.с., максимальный крутящий момент – 750 Нм. Этой модификации на разгон с места до «сотни» нужно 6,9 секунды.

Plug-in гибридная установка также включает в себя тяговую литий-ионную батарею ёмкостью 37,1 кВт*ч, она расположена над задней осью. При движении чисто на электротяге максимальная дальнобойность без подзарядки у этого рамного внедорожника составляет 115 км (при расчёте по циклу NEDC). Расход топлива в смешанном режиме у Tank 500 Hi‑Charge равен 8,4 литра на 100 км пути.

Новая модификация модели поддерживает быструю зарядку постоянным током до 53 кВт и медленную зарядку переменным током до 6,6 кВт. Ещё предусмотрена система рекуперации энергии при торможении. Как Kolesa.ru сообщал ранее, вариант с приставкой Hi‑Charge имеет интеллектуальную систему полного привода Torque-on-Demand с тремя механическими блокировками дифференциалов и понижающей передачей.

На фото: салон Tank 500 Urban

Внедорожник способен преодолевать броды глубиной до 800 мм и буксировать прицепы массой до 2,5 тонн, угол въезда равен 29,5°, съезда – 24°. Объём багажника составляет 445 литров, а при сложенных сидениях заднего ряда грузовое пространство может быть увеличено до 1400 литров. Tank 500 Hi‑Charge (на заглавном фото) снабдили выдвижными подножками с электроприводом, рейлингами на крыше, светодиодной адаптивной головной оптикой и 19-дюймовыми оригинальными колёсными дисками. Новинка получила такую же, как у Urban массивную радиаторную решётку и «запаску» на багажной двери.

Салон отличается за счёт иных материалов отделки и никелированных кнопок управления. Tank 500 Hi‑Charge имеет двойное остекление с шумоизоляцией, функции массажа и вентиляции сидений, а для пассажиров второго ряда предусмотрены электропривод боковых шторок, отдельная зона климат-контроля и сенсорный блок управления. На передней панели располагаются виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма, а также тачскрин информационно-развлекательной системы на 14,3 дюйма. Для внедорожника предусмотрены 9-дюймовый проекционный дисплей и «зимний пакет».

В российском офисе GWM отметили, что на модификацию Tank 500 Hi-Charge и её гибридную установку распространяется сервисная поддержка в течение восьми лет: она включает в себя три года гарантии плюс пять лет сервисной поддержки (либо пробега 150 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее).