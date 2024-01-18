На российском рынке начались продажи рамного внедорожника Tank 500 Urban

Рекомендованная розничная стоимость «городской» версии модели уже известна, купить такой автомобиль в РФ можно за 6 299 000 рублей.

Китайский бренд Tank принадлежит концерну Great Wall, его первенцем на российском рынке стал «рамник» Tank 300. Этот автомобиль добрался до дилеров в середине марта текущего года. Затем местную линейку пополнила ещё одна модель – большой внедорожник Tank 500. Изначально он предлагался только с традиционным двигателем внутреннего сгорания, однако теперь семейство пополнилось за счёт варианта с гибридной «начинкой».

На фото: Tank 500 Urban

Как Kolesa.ru сообщал ранее, такая версия Tank 500 получит прибавку Urban к названию. Гибридный вариант российским офисом бренда позиционируется в качестве семиместного городского рамного внедорожника. Сейчас компания объявила о старте продаж новинки; известно, что первые автомобили доберутся до местных дилеров к началу следующего месяца.



Рекомендованная розничная цена Tank 500 Urban уже известна: покупка такого рамного внедорожника обойдётся в 6 299 000 рублей. Согласно прайс-листу на официальном сайте бренда, покупка версии Adventure обойдётся в такую же сумму, а за вариант Premium придётся отдать 6 899 000 рублей. Отметим, стоимость указана без учёта действующих акций.



У новой версии рамного внедорожника имеются отличия во внешности от ранее вышедшего на рынок РФ бензинового варианта. В частности, Tank 500 Urban получил другую радиаторную решётку, а также колёсные диски, оформленные в другом стиле. Ещё у «городского» исполнения запасное колесо находится на багажной двери с внешней стороны.



Салон Tank 500 Urban рассчитан на семерых седоков, при этом сидения третьего и второго рядов могут складываться (для дальнего дивана предусмотрен электрический привод складывания в пропорции 50/50). В разложенном состоянии второй ряд может быть отрегулирован в продольном направлении. Длина рамного внедорожника равна 4878 мм, ширина – 1934 мм, высота – 1905 мм, расстояние между осями – 2850 мм, а дорожный просвет составляет 224 мм.



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В основе гибридной силовой установки Tank 500 Urban находится 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 245 л.с., его максимальный крутящий момент равен 380 Нм. Он работает в тандеме с небольшой батареей и девятиступенчатым автоматом, в который интегрирован электродвигатель мощностью 54 л.с. (268 Нм).



Совокупная отдача силовой установки у внедорожника с прибавкой Urban равна 299 л.с. (показатель такой же, как у Tank 500 с 3,0-литровым двигателем V6). Суммарный крутящий момент составляет 616 Нм (против 500 Нм у обычного «пятисотого»). Гибридному внедорожнику на разгон с места до «сотни» нужно 7,9 секунды, а комбинированный расход топлива у него – 8,5 литра на 100 км (по циклу NEDC), что на 3 литра меньше по сравнению с вариантом с V6.



Tank 500 Urban сохранил полноприводную систему, которая реализована по схеме Torque on Demand: она предполагает, что тяга постоянно передается на заднюю ось, а передняя подключается при необходимости. Имеется понижающая передача, несколько ездовых режимов для асфальта и бездорожья, в том числе настраиваемый, а также блокировки межколёсных дифференциалов и функция Tank-turn, которая позволяет сократить диаметр разворота на пересечённой местности в условиях ограниченного пространства.



Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что в РФ привезут новые рамные внедорожники Tank.