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Новый топовый Lexus RX Morizo RR: первые изображения

28.08.2026 2564 0 0
Новый топовый Lexus RX Morizo RR: первые изображения

Японский люксовый бренд готовит самую мощную версию своего популярного кроссовера RX, которая должна составить конкуренцию таким моделям, как BMW X5 M и Mercedes-AMG GLE 63 S. Опубликованные пару дней назад фотографии прототипа позволяют составить первое представление о внешности кроссовера.

Среднеразмерный паркетник RX ведёт свою историю с 1997 года, когда дебютировало первое поколение модел﻿и, созданное на платформе седана ES 300. Сейчас в производстве уже пятая генерация, премьера которой состоялась летом 2022 года. У кроссовера никогда не было полноценной заряженной версии, а нынешнее поколение даже лишено моторов V6: самый мощный 371-сильный гибридный вариант RX 500h F Sport Performance имеет под капотом 4-цилиндровый турбомотор 2.4.

Lexus RX
Lexus RX
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Lexus RX
Lexus RX
2 / 3
Lexus RX
Lexus RX
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Свидетельством разработки спортивной модификации являются опубликованные на этой неделе фотографии прототипа. Новинка, как ожидается, получит приставку Morizo RR (Morizo — это гоночный псевдоним Акио Тойоды, председателя совета директоров компании Toyota). Наиболее явным внешним отличием являются заметно расширенные за счёт накладок оригинальной формы колёсные арки, а также более широкие колёса (задние шины имеют ширину 295 мм) с многоспицевыми дисками и красными тормозными суппортами. Передний бампер пока не отличается от обычной модели, поэтому мы изобразили один из возможных вариантов с более крупными воздухозаборниками по краям. Задний бампер прототипа также стандартный, разве что под ним появились два круглых патрубка выхлопной системы. Можем предположить, что кроссовер получит оригинальный дизайн бампера с диффузором между патрубков. Кроме того, можно отметить заметно уменьшенный клиренс прототипа.

Рендер нового Lexus RX Morizo RR

По предварительным данным, топовый RX останется 4-цилиндровым, однако его гибридная установка с новым 2,0-литровым турбомотором в основе станет существенно производительнее за счёт пары электромоторов. Совокупная отдача системы должна составить порядка 600 л.с., что заметно превышает показатель нынешнего вышеупомянутого флагмана (371 л.с). Для сравнения, актуальный BMW X5 M располагает 625 л.с., Mercedes-AMG GLE 63 S —  612 л.с.

Рендер нового Lexus RX Morizo RR

Премьера нового Lexus RX Morizo RR ожидается ближе к 2028 году. Кстати, первой моделью Lexus с приставкой Morizo RR стал заряженный кроссовер LBX, запущенный в производство два года назад.

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