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Mercedes‑AMG рассекретил обновлённые топовые кроссоверы GLE 63 S и GLS 63

16.06.2026 513 0 0
Mercedes‑AMG рассекретил обновлённые топовые кроссоверы GLE 63 S и GLS 63

Автомобили оснастили новым 4,0-литровым битурбомотором V8 серии M177 Evo, максимальная отдача которого равна 612 л.с.

Немецкая марка весной 2026 года представила обновленный кроссовер Mercedes-Benz GLE, а также его «подогретые» младшие версии от подразделения Mercedes-AMG – GLE 53 4Matic+ и GLE 53 Hybrid. Тогда же дебютировал посвежевший флагман GLS. Теперь настала очередь топовых модификаций этих SUV – представлены Mercedes‑AMG GLE 63 S 4Matic+ и GLS 63 4Matic+.

На фото: Mercedes‑AMG GLE 63 S 4Matic+ Coupe

В ходе обновления автомобили получили ряд изменений во внешности, в их числе иная головная оптика и фонари со световым рисунком в виде фирменных трёхлучевых звезд, а также новые колёсные диски размером до 22 дюймов для Mercedes‑AMG GLE и до 23 дюймов – для GLS. Ещё GLE 63 S 4Matic+ досталась затемнённая радиаторная решётка с хромированной окантовкой и по-новому оформленные воздухозаборники в нижней части переднего бампера. А GLS 63 4Matic+ получил хромированную радиаторную решётку с подсветкой, широкой рамкой и иное оформление воздуховодов и переднего сплиттера.

Интерьер топовых кроссоверов GLE и GLS тоже получил обновки. Перед водителем находится пересмотренное рулевое колесо AMG Performance с усечённым ободом, отделкой из кожи, микрофибры или их сочетания, а также с физическими «крутилками» на верхних спицах. Помимо этого, моделям обновили графику на дисплеях, установленных на передней панели, и освежили кресла в салоне.

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Важнейшее изменение у Mercedes‑AMG GLE 63 S 4Matic+ и GLS 63 4Matic+ находится под капотом. Оба кроссовера оснащаются новым 4,0-литровым битурбомотором V8 серии M177 Evo, максимальная отдача которого равна 612 л.с., а крутящий момент – 850 Нм. Напомним, этот двигатель дебютировал на рестайлинговом флагманском седане Mercedes-Benz S-Class, который был рассекречен в конце января 2026 года.

На фото: Mercedes‑AMG GLS 63 4Matic+

Мотор работает в тандеме со стартер-генератором, обеспечивающим дополнительные 23 л.с. и 205 Нм, а также с девятиступенчатым автоматом AMG Speedshift TCT. Обоим моделям положена полноприводная система AMG Performance 4Matic+. На разгон с места до «сотни» обновлённым Mercedes-AMG GLE 63 S и GLE 63 S Coupé требуется 3,9 секунды, а показатель посвежевшего топового флагмана Mercedes-AMG GLS 63 равен 4,2 секунды. Максимальная скорость для всех трёх новинок едина и ограничена электроникой на отметке 280 км/ч.

Обновлённые кроссоверы GLE 63 S и GLS 63 снабдили пневматической подвеской Ride Control+ с адаптивным демпфированием и несколькими режимами: для условного бездорожья (в режиме Trail) дорожный просвет может быть увеличен на 55 мм, а в режимах Sport, Sport+ и Comfort он наоборот уменьшается примерно на 10 мм (при скорости от 120 км/ч). Ещё моделям положены активная система стабилизации крена AMG Active Ride Control и новая выхлопная система AMG Performance.

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На фото: салон Mercedes‑AMG GLS 63 4Matic+
На фото: салон Mercedes‑AMG GLS 63 4Matic+
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Цены новинок станут известны позже, очевидно, что их покупка обойдётся дороже по сравнению с нынешними «младшими» версиями. Так, на домашнем рынке, в Германии, за Mercedes-AMG GLE 53 сейчас просят не менее 119 810 евро (эквивалентно примерно 10 млн рублей по текущему курсу), а за аналогичное кросс-купе – 125 819 евро (около 10,5 млн рублей). Стоимость стандартного Mercedes-Benz GLS AMG Line Plus равна 111 065 евро (около 9,3 млн рублей).

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