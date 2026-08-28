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  • Skoda Kylaq Sportline: дешёвому паркетнику придали спортивности, но не мощности

Skoda Kylaq Sportline: дешёвому паркетнику придали спортивности, но не мощности

28.08.2026 109 0 0
Skoda Kylaq Sportline: дешёвому паркетнику придали спортивности, но не мощности

Компания Skoda запустила в продажу «оспортивленную» версию бюджетного паркетника Kylaq. Новое исполнение отличилось лишь декором, вся техника стандартная.

Кроссовер Skoda Kylaq длиной всего 3995 мм дебютировал в Индии в ноябре 2024 года, там продажи стартовали в начале прошлого года. Только в этой стране пока и доступен паркетник, там же его производят. На эту модель Шкода возлагала большие надежды, сейчас Kylaq возглавляет личный рейтинг марки. Однако многие конкуренты-коротыши (машинам длиной менее четырех метров в Индии положены существенные налоговые льготы) все равно далеко впереди. Например, в июле 2026-го Skoda Kylaq разошелся тиражом 3727 экземпляров, а вот результат Kia Sonet за аналогичный период – 8913 шт., Hyundai Venue – 11 095 шт., Maruti Suzuki Fronx – 19 473 шт. Придать новый импульс продажам Kylaq призвана «оспортивленная» версия Sportline. Правда, доработок немного, да и все они чисто декоративные.

Фишки Skoda Kylaq Sportline – выполненные в черном цвете вставки на бамперах, корпуса наружных зеркал, крыша, 17-дюймовые легкосплавные диски и спойлер. На задней стойке и на багажной двери красуются надписи с названием новой комплектации.

Темным сделали и интерьер. На педалях есть алюминиевые накладки, кресла обиты искусственной кожей с контрастной белой прострочкой, на подголовниках передних сидений имеется, опять же, надпись Sportline. В арсенале Skoda Kylaq Sportline еще значатся люк в крыше, атмосферная подсветка салона, цифровая приборка, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида и круиз-контроль.

Вся техника стандартная. Skoda Kylaq оснащается бензиновой турботройкой 1.0 TSI мощностью 115 л.с. Версия Sportline доступна как с шестиступенчатой механикой, так и с классическим шестиступенчатым автоматом. Kylaq бывает только с передним приводом.

Skoda Kylaq Sportline с механикой без учета налогов обойдется в 1 132 000 рупий (примерно 1 014 000 рублей по актуальному курсу), за «оспортивленный» паркетник с автоматом просят 1 232 000 рупий (1 104 000 рублей).

Кстати, Шкода также расширила список оборудования начальных комплектаций Kylaq – им достались климат-контроль (прежде был обычный кондиционер) и обогрев заднего стекла. Базовый паркетник сейчас стоит 759 000 рупий (680 000 рублей).

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