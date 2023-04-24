Новинки ×
  • Новый кроссовер Suzuki Fronx выходит на рынок: «премиум» за 740 000 рублей

Новый кроссовер Suzuki Fronx выходит на рынок: «премиум» за 740 000 рублей

24.04.2023 194 1 0

Компактный паркетник предложен с двумя двигателями на выбор. Пока модель можно купить только на производственной родине, однако позже новинка доберется и до других стран.

Небольшая «пятидверка» Suzuki Fronx раскрылась в январе текущего года: презентацию провели в Индии, где и налажено производство – за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы). На производственной родине предварительные заявки начали принимать практически сразу после премьеры, а теперь там объявлены цены и дан старт продажам. К слову, в Индии модель считается «премиумом», она представлена в отдельной дилерской сети Nexa (к «премиальным» машинам Suzuki еще относят паркетники S-Cross/SX4 и Ignis, кроссвэн XL6, хэтчбек Baleno и седан Ciaz).

Suzuki Fronx позиционируют в качестве совершенно нового купеобразного кроссовера. Однако «пятидверка» не разработана «с нуля», перед нами – «внедорожная» версия хэтча Baleno, который пережил полноценный рестайлинг в прошлом году. При этом лишь навешиванием неокрашенного обвеса компания все же не ограничилась: заменены почти все кузовные панели, вдобавок Fronx получил двухэтажную головную оптику, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, паркетник по умолчанию имеет 16-дюймовые колеса, тогда как начальные комплектации Baleno предложены с 15-дюймовыми. А вот внутри Fronx в целом повторил исходник, разница лишь в деталях.

Длина кроссовера равна 3995 мм, что всего на 5 мм больше, чем у исходного индийского хэтчбека. В ширину Fronx прибавил 20 мм (1765 мм), высота увеличена на 50 мм до 1550 мм. Колесная база у машин совпадает – 2520 мм. Объем багажника паркетника – 308 литров вместо 318 литров у хэтчбека.

В Индии Suzuki Fronx доступен с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Базовый перешел с хэтча – это четырехцилиндровый «атмосферник» Dual Jet K12N 1.2, он выдает 90 л.с. и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Второй мотор — «турботройка» 1.0 Boosterjet мощностью 100 л.с., которая работает в паре с 5МКП или классическим шестиступенчатым «автоматом». Отметим, турбомотор был у дореформенного Suzuki Baleno в «оспортивленной» версии RS, но гамму рестайлинговой «пятидверки» расширять не стали (исполнения «под спорт» у хэтча больше нет). Привод же у кроссовера исключительно передний.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Индийцам паркетник предложен в пяти комплектациях. В списке оборудования самого дешевого Suzuki Fronx значатся: пара «эйрбэгов», ESP, система бесключевого доступа, климат-контроль, задний парктроник. В «средних» исполнениях появляются диодная оптика и мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, следующая по старшинству версия еще имеет камеру заднего вида. Ну а топовый кросс – это двухцветная окраска кузова, шесть подушек безопасности, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и мультимедиа с 9-дюймовым планшетом.

За Suzuki Fronx с «атмосферником» 1.2 просят 746 500 – 927 500 рупий, что эквивалентно примерно 742 000 – 921 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник с турбомотором 1.0 обойдется в 972 500 – 1 313 500 рупий (около 966 000 – 1 305 000 рублей). Для сравнения, исходный хэтчбек Suzuki Baleno сейчас стоит от 661 000 рупий (656 000 рублей).

Следом Fronx индийского производства доберется до стран Африки и Латинской Америки. Между тем недавно еще одна модель Suzuki, сделанная в Индии, появилась на глобальном рынке: в продажу поступила Grand Vitara в виде кроссовера. Ну и не исключено, что впоследствии оба новых SUV привезут в Россию – по схеме параллельного импорта.

кроссовер авторынок новинки Suzuki Suzuki Fronx Suzuki Baleno

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
24.04.2023 14:25
unugbaib8208

Внимание! Распродажа от производителя: Модельные авто чехлы из Экокожи всего за 3390 руб., очень качественные и не убиваемые. Дешевле уже не будет, вот каталог ----- vinci.tk/eco

Новые статьи

Статьи / Новые авто Атмосферник и два дисплея: первое знакомство с BAIC U5 Plus Природа, как известно, не любит пустоты. То же самое можно сказать и о рынке, и как только западные автомобильные компании начали одна за одной уходить из России, автомобилестроители из Подн... 1039 2 3 23.04.2023
Статьи / История Шестнадцать цилиндров для BMW: почему двигатель BMW V16 Goldfisch так и не стал серийным Противостояние двух ведущих немецких автогигантов BMW и Mercedes началось еще в середине семидесятых, когда появилась первая «семёрка» BMW, ставшая конкурентом первому S-классу с индексом W... 1102 0 2 22.04.2023
Статьи / Обзор Туда, где нет дорог, но есть электричество: обзор Jetour T3 Часто возникает вопрос: зачем китайцы так усиленно плодят новые бренды? Зачем компании Chery столько суббрендов: Omoda, Exeed, а теперь ещё и Jetour? Оказывается, всё дело в непростой китайс... 1194 1 2 21.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9791 9 878 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8630 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 8061 8 9 07.04.2023
Change privacy settings