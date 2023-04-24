Новый кроссовер Suzuki Fronx выходит на рынок: «премиум» за 740 000 рублей

Компактный паркетник предложен с двумя двигателями на выбор. Пока модель можно купить только на производственной родине, однако позже новинка доберется и до других стран.

Небольшая «пятидверка» Suzuki Fronx раскрылась в январе текущего года: презентацию провели в Индии, где и налажено производство – за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы). На производственной родине предварительные заявки начали принимать практически сразу после премьеры, а теперь там объявлены цены и дан старт продажам. К слову, в Индии модель считается «премиумом», она представлена в отдельной дилерской сети Nexa (к «премиальным» машинам Suzuki еще относят паркетники S-Cross/SX4 и Ignis, кроссвэн XL6, хэтчбек Baleno и седан Ciaz).

Suzuki Fronx позиционируют в качестве совершенно нового купеобразного кроссовера. Однако «пятидверка» не разработана «с нуля», перед нами – «внедорожная» версия хэтча Baleno, который пережил полноценный рестайлинг в прошлом году. При этом лишь навешиванием неокрашенного обвеса компания все же не ограничилась: заменены почти все кузовные панели, вдобавок Fronx получил двухэтажную головную оптику, а задние фонари сделали в виде единой плашки. Кроме того, паркетник по умолчанию имеет 16-дюймовые колеса, тогда как начальные комплектации Baleno предложены с 15-дюймовыми. А вот внутри Fronx в целом повторил исходник, разница лишь в деталях.



Длина кроссовера равна 3995 мм, что всего на 5 мм больше, чем у исходного индийского хэтчбека. В ширину Fronx прибавил 20 мм (1765 мм), высота увеличена на 50 мм до 1550 мм. Колесная база у машин совпадает – 2520 мм. Объем багажника паркетника – 308 литров вместо 318 литров у хэтчбека.



В Индии Suzuki Fronx доступен с двумя бензиновыми двигателями на выбор. Базовый перешел с хэтча – это четырехцилиндровый «атмосферник» Dual Jet K12N 1.2, он выдает 90 л.с. и сочетается с пятиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Второй мотор — «турботройка» 1.0 Boosterjet мощностью 100 л.с., которая работает в паре с 5МКП или классическим шестиступенчатым «автоматом». Отметим, турбомотор был у дореформенного Suzuki Baleno в «оспортивленной» версии RS, но гамму рестайлинговой «пятидверки» расширять не стали (исполнения «под спорт» у хэтча больше нет). Привод же у кроссовера исключительно передний.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Индийцам паркетник предложен в пяти комплектациях. В списке оборудования самого дешевого Suzuki Fronx значатся: пара «эйрбэгов», ESP, система бесключевого доступа, климат-контроль, задний парктроник. В «средних» исполнениях появляются диодная оптика и мультимедиа-система с 7-дюймовым экраном, следующая по старшинству версия еще имеет камеру заднего вида. Ну а топовый кросс – это двухцветная окраска кузова, шесть подушек безопасности, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, круиз-контроль, беспроводная зарядка для смартфона и мультимедиа с 9-дюймовым планшетом.



За Suzuki Fronx с «атмосферником» 1.2 просят 746 500 – 927 500 рупий, что эквивалентно примерно 742 000 – 921 000 рублей по актуальному курсу. Паркетник с турбомотором 1.0 обойдется в 972 500 – 1 313 500 рупий (около 966 000 – 1 305 000 рублей). Для сравнения, исходный хэтчбек Suzuki Baleno сейчас стоит от 661 000 рупий (656 000 рублей).



Следом Fronx индийского производства доберется до стран Африки и Латинской Америки. Между тем недавно еще одна модель Suzuki, сделанная в Индии, появилась на глобальном рынке: в продажу поступила Grand Vitara в виде кроссовера. Ну и не исключено, что впоследствии оба новых SUV привезут в Россию – по схеме параллельного импорта.