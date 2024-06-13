У рамного внедорожника Tank 500 в РФ появится новая версия с более мощным мотором

Поднебесная марка Tank входит в состав концерна Great Wall. Роль её первенца на российском рынке исполнил Tank 300, добравшийся до дилеров в марте 2023-го. Позже местную линейку пополнила ещё одна модель – большой рамный внедорожник Tank 500. Сейчас эта модель представлена в РФ в трёх исполнениях: Adventure и Premium, у которых под капотом находится традиционный ДВС, а также Urban с гибридной установкой. Сейчас к дебюту в РФ готовится четвёртый вариант – Tank 500 Blacktrail.

На фото: Tank 500 Blacktrail

Новая версия визуально отличается от уже представленных на российском рынке за счёт тонированных фар, а также полностью чёрного дизайна экстерьера (затемнённый декор пришёл на смену хромированным элементам), который дополнен яркими акцентами в виде красных тормозных суппортов. В чёрный окрашены решётка радиатора, колёсные диски, пластиковая накладка на задний бампер, а также кофр для запасного колеса, размещённый на багажной двери.



Ещё одно отличие Tank 500 Blacktrail – в технике. Такой рамный внедорожник оснащается 3,0-литровой бензиновой битурбошестёркой V6 с комбинированным впрыском топлива. Отдача составляет 354 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. Для сравнения, у Adventure и Premium с тем же мотором мощность равна 299 л.с. (крутящий момент такой же). В пару к двигателю предлагается безальтернативная девятиступенчатая автоматическая коробка передач.



Как и у других версий, у Blacktrail есть система интеллектуального полного привода (Torque-on-Demand) и блокировки заднего и переднего дифференциалов. Ещё одной особенностью нового исполнения стало наличие двух топливных баков: объём основного составляет 80 литров, дополнительного – 50 литров. В результате совокупный максимальный пробег без дозаправки у такого внедорожника превышает 1100 км.



Информация об оснащении новой версии появится позже. Напомним, список стандартного оборудования модели включает в себя: трёхзонный климат-контроль, функции обогрева, электропривод регулировок передних кресел, адаптивный круиз-контроль и комплект электронных ассистентов. Скорее всего, вариант Blacktrail также получит электрорегулировку рулевой колонки, подножку с электроприводом, панорамную крышу и дополнительные системы активной безопасности.



На фото: салон Tank 500

Известно, что Tank 500 Blacktrail станет топовым исполнением в семействе рамных внедорожников с индексом 500, представленном на российском рынке на сегодняшний день. Cтарт продаж новинки намечен на следующий месяц. Цена станет известна позже. Отметим, на сегодняшний день рекомендованная розничная стоимость вариантов Adventure и Urban 2024 года выпуска равна 6 499 000 рублей, а покупка Premium обойдётся минимум в 7 099 000 рублей.



В дальнейшем российская линейка Tank будет расширена: о том, что в РФ привезут новые рамные внедорожники марки, Kolesa.ru сообщал в конце прошлого года.