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Внедорожник на базе Nissan Terra на российский рынок выйдет под именем Oting Паладин

07.02.2024 163 1 0

Продажи этой модели китайской марки стартуют в текущем месяце. Позже в 2024 году местную линейку пополнят ещё два автомобиля Oting.

Марка Oting принадлежит компании Sinomach Automobile, которая является «дочкой» китайского концерна Sinomach (его основное направление – производство промышленного оборудования). Как Kolesa.ru сообщал ранее, Россия станет первым экспортным рынком для дочерней фирмы, которая сейчас занимается импортом в Китай автомобилей мировых марок. Стоит отметить, что своих пассажирских моделей у Sinomach нет: обещанная РФ «новинка» на самом деле представляет собой переработанный Nissan Terra, который выпускается Zhengzhou Nissan (это совместное предприятие Ниссана и Dongfeng).

На фото: Oting Паладин

В Поднебесной этот внедорожник продают под именем Dongfeng Paladin, в РФ его изначально анонсировали под названием Oting Paladin, однако теперь «местную» модель решили переименовать – внедорожник получил наименование Паладин, написанное кириллицей. Известно, что компания уже зарегистрировала соответствующий товарный знак.

Напомним, местная презентация рамного внедорожника прошла в конце ноября прошлого года. На российском рынке Oting Паладин будет предложен с бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, которую выпускает СП Shenyang Aerospace Mitsubishi. Мощность этого двигателя составляет 228 л.с., а максимальный крутящий момент – 360 Нм. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым автоматом фирмы ZF.

У базового исполнения внедорожника Oting в РФ будет задний привод, тогда как у остальных версий полноприводная система (part-time с жёстким подключением передней оси), с блокировкой заднего дифференциала. Кстати, корреспондент Kolesa.ru уже успел провести с Паладином личную встречу и испытать его в деле.

Внедорожник китайской марки по габаритам сопоставим с Mitsubishi Pajero Sport и Haval H9: длина модели Oting составляет 4882 мм, а расстояние между осями равно 2850 мм. Его дорожный просвет по паспорту – 215 мм. На российском рынке внедорожник предложат с салоном, рассчитанным только на пятерых седоков.

На фото: салон Oting Паладин
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На фото: салон Oting Паладин
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Подробности об оснащении модели, а также её ценах появятся позже. Пока что известно, что Oting Паладин в зависимости от комплектации получит информационно-развлекательную систему с вертикальным сенсорным экраном на передней панели, цифровой щиток приборов, а также адаптивный круиз-контроль, комплекс камер кругового обзора и набор электронных водительских ассистентов.

Oting Паладин появится в продаже на российском рынке в текущем месяце. Также на февраль намечено открытие первых двадцати дилерских центров марки в РФ. В компании ожидают, что к концу этого года их количество достигнет шестидесяти. А за 2025-й в Sinomach Automobile намерены открыть ещё тридцать дилерских центров Oting.

В компании отметили, что на 2024 год запланирована премьера ещё двух новых моделей, которые пополнят местную линейку марки Oting. Подробности появятся позже.

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1 комментарий
08.02.2024 07:46
Иван Сергеев

Название российское (импортозамещенное?), а стыд - испанский.

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