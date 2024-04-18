Во сколько обойдется подготовка машины к лету?

В преддверии лета многие автомобилисты не только меняют резину с зимней на летнюю, но и задумываются о проведении технического обслуживания своего автомобиля. Есть и те, кто уже приступил к решительным действиям: по итогам первого квартала 2024 года спрос на автоуслуги на Авито вырос почти на треть — на 27% относительно аналогичного периода в 2023 году. Аналитики Авито решили выяснить, во сколько обойдутся самые востребованные автоуслуги и сколько стоит подготовить автомобиль к майским автопутешествиям и летним поездкам.

Диагностика – от 1000 рублей

Судя по всему, многие автолюбители начинают год с проверки машины на готовность к поездкам на дачу и не только: за первый квартал 2024 года особенно вырос интерес к комплексной диагностике автомобилей – в 2,6 раза, объявлений стало больше в 2,2 раза. Такая услуга обходится в среднем в 1000 рублей.



Спрос на компьютерную диагностику автомобиля на Авито в 1 квартале 2024 года тоже вырос почти вдвое – на 90%. Предложений тоже стало значительно больше – рост на 97% за квартал. Средняя цена услуги на платформе в этом году составляет 800 рублей, стоимость на эту, как и другие автоуслуги, варьируется в зависимости от региона и марки и модели автомобиля. Так, например, в Москве и Екатеринбурге за компьютерную диагностику придется отдать порядка 1000 рублей, в Казани – 500 рублей.

Кузовной ремонт и покраска – от 6000 рублей

Следующий этап – уход за кузовом автомобиля. За зиму на корпусе могут образоваться сколы, потертости и трещины, что может привести к коррозии. Если визуальный осмотр показал, что зимние месяцы не прошли бесследно, следующий шаг в подготовке автомобиля – кузовной ремонт.

Источник: depositphotos.com. Автор фото: kalinovsky

Услуга покраски деталей автомобиля в среднем стоит 5000 рублей – цена зависит от объема обрабатываемой поверхности и сложности работы. В начале года спрос на покраску на Авито вырос в 2,5 раза, предложений стало больше почти в 1,5 раза.

Удаление вмятин и царапин без покраски в среднем стоит 1000 рублей, спрос на такую услугу меньше, но за квартал он вырос на 35%. Предложений от мастеров на площадке тоже стало больше на 36%.

Замена расходников – от 5300 рублей

Работы по замене фильтров (салонного, воздушного и масляного) и масла обойдутся в среднем по 600 рублей. Обновить тормозную жидкость можно за 1000 рублей, антифриз – также за 1000 рублей. Спрос на услугу замены расходников в рамках ТО на платформе за квартал вырос в 3,8 раз, предложение – в 2,8 раз.

На этом этапе можно озадачиться заправкой кондиционера: если майские праздники будут теплыми, такая подготовка окажется очень кстати. Стоимость этой работы в среднем – от 1500 рублей. Спрос в течение первого квартала уже вырос на 43%, различных вариантов для автолюбителей на платформе стало на 44% больше.

Тюнинг – от 2000 рублей

После того, как проведены все необходимые работы по диагностике и ремонту, можно заняться тюнингом автомобиля.

Согласно аналитике, в этом году на дорогах будет больше машин с тонировкой: спрос на тонирование стёкол вырос на 65%. Предложение поспевает за интересом автолюбителей – увеличилось на 44%. В среднем за услугу на Авито просят 1000 рублей.

Источник: depositphotos.com. Автор фото: sorranop.k

Если решите установить мультимедиа или автоакустику, то закладывайте примерно 1000 рублей на услугу. Спрос на такие работы тоже растет – на 33% за квартал, количество предложений выросло на 45%.

Полировка и химчистка – от 7500 рублей

Финальные штрихи – полировка кузова и фар и химчистка салона. В среднем за полировку придется отдать 4500 рублей. Заметнее всего вырос спрос на абразивную полировку – на 31%. Химчистка стала популярнее на 46%, услуга обходится в среднем в 3000 рублей.

Итого подготовка машины без учета расходников обойдется в среднем в 21 800 рублей. Базовый минимум без тюнинга, полировки и химчистки составит порядка 12 300 рублей.