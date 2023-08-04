Volkswagen анонсировал новый кемпер California на базе Multivan T7

Немецкий производитель представил пассажирский микроавтобус Multivan T7 в июне 2021 года. В Европе эта коммерческая модель за прошедшее время успела обрасти несколькими модификациями, однако среди них пока ещё не появился кемпер. Теперь в Volkswagen официально анонсировали будущую новинку: серийный вариант VW California следующей генерации встанет на конвейер завода в Ганновере в 2024 году.

Эскиз концепта нового кемпера Volkswagen California

В ближайшее же время новинка дебютирует в статусе предсерийного концепта с plug-in гибридной «начинкой». В компании рассказали, что шоу-кар Volkswagen California будет представлен в рамках международной выставки автодомов, фургонов и автотуризма Caravan, которая пройдёт в Дюссельдорфе с 25 августа по 3 сентября.



Кстати, немецкий производитель решил приурочить презентацию предвестника новинки к 35-летию кемпера: первая Калифорния на базе Т3 дебютировала на той же выставке Caravan в 1988 году. За прошедшие годы компания в общей сложности реализовала около 260 тыс. кемперов California, причём из них 175 тыс. экземпляров (то есть 67%) были проданы в период с 2019 по 2023 год.

Эскиз концепта нового кемпера Volkswagen California

Пока что немцы показали пару официальных эскизов концептуального кемпера. В основу модели ляжет кузов Multivan T7 с растянутой колёсной базой (его длина равна 5173 мм). На скетче видна подъёмная крыша, которая позволяет организовать спальное место с «окнами», а также тент, который можно растянуть в обе стороны от боковин кузова.



На ещё одной версии эскиза добавлен также элемент управления кемпером VW California, расположенный в салоне. Речь идёт о переносном сенсорном планшете, который позволяет пользователям регулировать температуру, освещение и управлять рядом других функций автомобиля. Ожидается, что концепт оснастят мини-кухней, обеденной зоной и модульной кроватью.

На фото: актуальный Volkswagen Multivan eHybrid Long

Известно, что новый кемпер Volkswagen California окажется подключаемым гибридом. Подробности об установке в компании пока не рассекретили. Напомним, «донор» Multivan T7 оснащается гибридной системой eHybrid, в её основе лежит бензиновый турбомотор TSI объёмом 1,4 литра, работающий в тандеме со 116-сильным электромотором; в состав также входит батарея ёмкостью 10,4 кВт*ч. Совокупная мощность установки равна 218 л.с.



На фото: салон актуального Volkswagen Multivan eHybrid Long

В дальнейшем модификация кемпера будет создана и на базе ID.Buzz; предполагаемое название – ID.California. У такого автодома будет полностью электрическая «начинка», по предварительным данным, он получит тяговый аккумулятор солидной ёмкости – 111 кВт*ч. Такой кемпер компания, скорее всего, представит во второй половине текущего десятилетия.

