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Volkswagen пообещал выпустить автодом ID.California на основе ID.Buzz

10.12.2021 46 0 0

Немецкая компания намерена наладить производство кемпера на заводе в Ганновере. Модель появится не раньше 2025 года.

 

Концерн Volkswagen продолжает вкладываться в развитие «зелёного» транспорта. Теперь производитель подробно описал масштабный план, реализуемый в рамках стратегии, результатом которой должно стать мировое лидерство по количеству выпускаемых электромобилей к середине текущего десятилетия. Очередной этап предусматривает трансформацию европейских заводов концерна и инвестирование с этой целью 89 млрд евро. Деньги должны быть освоены в течение ближайших четырёх лет.

Концепт Volkswagen ID.Buzz, представленный в 2017 году

В относительно скором будущем «зелёное» семейство Volkswagen пополнится новым «электровэном» – ID.Buzz. Напомним, марка анонсировала новинку ещё в начале 2017 года: тогда на автосалоне в Детройте был представлен одноимённый концепт с однообъёмным кузовом и элементами дизайна в стиле классического VW T1. В начале прошлого месяца стало известно о том, что товарная модель дебютирует в начале 2022 года, позже в том же году должно начаться производство новинки на заводе в Ганновере (Германия).

Также в компании анонсировали появление полностью электрического кэмпера, созданного на основе ID.Buzz. Он получит собственное имя – ID.California. Это название нам знакомо, так как в линейке VW есть небольшой кемпер Caddy California, 6.1 California, созданный на базе Transporter, а также California XXL, основанный на модели Crafter.

На фото: серийный Volkswagen ID.Buzz в камуфляже

В основу «кемпервэна» ID.California ляжет модульная платформа MEB. Вероятно, для создания автодома используют удлинённую версию колёсной базы, чтобы обеспечить максимальное внутреннее пространство. Такой электрокар предполагает возможность осуществлять длительные поездки, так что, скорее всего, его оснастят большим аккумулятором ёмкостью 111 кВт*ч. Он должен обеспечить вэну не только достаточную дальнобойность, но и питание для тех приборов, которые необходимы для кемпинга.

На фото: Volkswagen California Ocean

Предполагается, что у ID.California будет подъёмная крыша, которая позволит создать пространство для дополнительной спальной зоны. Также не исключено, что внутри автодома установят мини-кухню, а также организуют множество «умных» отсеков для хранения, в том числе с использованием плоского пола.

Экстерьер автодома, вероятно, будет немногим отличаться от стандартного ID.Buzz. Как мы сообщали ранее, по сравнению с концептом модель, которую пока что показали только в камуфляже, получила более угловатые линии кузова, а её пропорции скорее оказались ближе к минивэну Volkswagen T7 с ДВС. По предварительным данным, в передней части автомобиля разместят передний багажник объёмом примерно 200 литров. Ожидается, что клиентам предложат как одномоторные заднеприводные, так и двухмоторные полноприводные варианты.

В компании рассказали, что производство ID.California наладят на том же заводе в Ганновере, где ранее начнётся выпуск ID.Buzz. Предполагается, что первый кемпер сойдёт с конвейера не раньше 2025 года, то есть примерно через три года после «обычного» электрического вэна Volkswagen.

Отметим, в Volkswagen также подтвердили свои намерения начать в 2026 году выпускать на заводе в Брюсселе Audi Q8 e-tron. Также в этом же году на новой производственной линии в Вольфсбурге стартует флагманская модель VW Project Trinity.

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