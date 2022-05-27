Volkswagen ID.3 придётся потесниться: Mercedes-Benz готовит свой электрохэтч

Немецкий производитель уже не первый год вкладывается в развитие собственной «зелёной» линейки EQ. На сегодняшний день самой маленькой моделью в этом семействе является паркетник Mercedes-Benz EQA, который представляет собой электрическую версию Mercedes-Benz GLA с традиционным двигателем внутреннего сгорания. В линейку на сегодняшний день входят ещё седаны EQE и EQS, кроссоверы EQB, EQC и EQS SUV, а также микроавтобус EQV.



На фото: актуальный хэтчбек Mercedes-Benz A-Class

В дальнейшем модельный ряд Mercedes-Benz может пополнить новинка, которая станет моделью начального уровня для всего электрического семейства – в британском издании Autocar этот электромобиль обозначили как A-Class EV. В основу преемника A-Class ляжет платформа MMA (Mercedes Modular Architecture), которая, как сообщалось ранее, предназначена для компактных моделей.



В издании отметили, что у электрического хэтчбека будут более скромные габариты по сравнению с другими моделями, так что ожидается, что он получит аккумулятор меньшего размера (и вероятно, меньшей ёмкости; какой именно пока не уточняется). При этом разработчики намерены увеличить удельную мощность, улучшить аэродинамику и оснастить автомобиль лёгкими компонентами, благодаря чему у A-Class EV будет конкурентоспособный запас хода.



На фото: паркетник Mercedes-Benz EQA

Предполагается, что «зелёный» хэтчбек будет иметь меньший дорожный просвет по сравнению с кроссовером Mercedes-Benz EQA. Ожидается, что его тяговая батарея окажется плоской и тонкой, так что её наличие не отразится и на пространстве в салоне. Вероятно, у модели будет только один вариант кузова – пятидверный хэтчбек, так как, по слухам, седан A-Class объединится с CLA в одну модель.



Mercedes-Benz A-Class EV, вероятно, получит современную мультимедийную систему с новой операционной системой MB.OS, большими дисплеями и различными функциями. Ожидается, что для отделки салона немцы используют высококачественные материалы, а для автопилота третьего уровня – комплекс помощников водителю.



На фото: салон Mercedes-Benz EQA

В британском издании отметили, что конкурентом будущего электрохэтча Mercedes-Benz станет Volkswagen ID.3. Вероятно, речь идёт именно о соседстве в сегменте компактных «пятидверок», потому что, очевидно, у этих моделей будет ощутимо разниться ценник. По предварительным данным, «батарейный» A-Class выйдет на рынок в 2025 году.

Напомним, совсем недавно стало известно о дальнейших планах Mercedes-Benz: производитель намерен делать меньше компактных моделей и больше роскошных. В результате дорогих Мерседесов и Майбахов станет больше, кроме того, компанию им составит эксклюзивная серия Mythos, которую составят лимитированные модели для самых взыскательных и состоятельных клиентов.

