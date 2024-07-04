Volkswagen обновил Amarok предыдущего поколения: официальные кадры

Во второе поколение Volkswagen Amarok перешел в 2022 году: такой пикап является родственником Ford Ranger, производство свежей модели немецкой марки налажено на заводе Форда в ЮАР. При этом еще до презентации нового Фольксвагена стало известно о том, что «первый» Amarok, который концерн разработал самостоятельно, останется в строю. Предыдущую модель выпускает собственное предприятие VW в Аргентине. В 2022-м же было объявлено, что пикап первой генерации модернизируют, а в конце прошлого года в Сеть выложили шпионское фото рестайлингового Амарока. Теперь же Volkswagen сообщил о старте массового производства обновленного «первого» пикапа и поделился официальными изображением и видео.

Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 1 / 6 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 2 / 6 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 3 / 6 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 4 / 6 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 5 / 6 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 6 / 6

Любопытно, что латиноамериканское подразделение концерна называет переделанный грузовик третьим поколением! Но, конечно, это лишь очередной рестайлинг модели, которую выпускают вот уже 15 лет (предыдущую модернизацию провели в 2016-м – такой пикап в Латинской Америке и считают второй генерацией). Как бы то ни было, Amarok получил другие радиаторную решетку и фары, плюс спереди появилась светящаяся линия. Пикапу также достался новый передний бампер с вертикальными блоками противотуманок. На корме – расположенная под эмблемой VW крупная надпись с названием модели.



Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 1 / 5 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 2 / 5 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 3 / 5 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 4 / 5 Обновленный Volkswagen Amarok первого поколения 5 / 5

Интерьер полностью еще не показали. На имеющихся кадрах видно, что внутри установили современную мультимедийную систему с крупным экраном. Хотя это все же не вертикальный планшет, как у Амарока действительно нового поколения. Кроме того, предполагается, что список оборудования пополнили виртуальная приборка и адаптивный круиз-контроль.



Дореформенный Volkswagen Amarok первого поколения 1 / 5 Дореформенный Volkswagen Amarok первого поколения 2 / 5 Дореформенный Volkswagen Amarok первого поколения 3 / 5 Volkswagen Amarok второго поколения 4 / 5 Volkswagen Amarok второго поколения 5 / 5

Техника, по предварительной информации, прежняя. «Первый»Volkswagen Amarok предложен с турбодизелями 2.0 TDI (140 или 180 л.с.) и V6 3.0 TDI (258 л.с.). Базовый мотор сочетается с механикой или восьмиступенчатым автоматом, второй работает в паре только с 8АТ. Пикап с двухлитровым дизелем бывает с задним или полным приводом, Amarok с V6 3.0 TDI по умолчанию полноприводный.



В продажу рестайлинговый грузовик поступит в августе. Вне стран Латинской Америки такой Amarok вряд ли появится.