Volkswagen собирается освежить T-Roc: первое изображение обновлённого кроссовера

Продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Roc стартовали в Европе во второй половине 2017 года, вариант «погорячее» – T-Roc R – показали в феврале 2019-го, а версия с открытым верхом появилась весной 2020-го. По итогам прошлого года модель разошлась на старосветском рынке тиражом в 158 638 единиц, что на 23,7% меньше, чем годом ранее. Такой серьёзный спад можно объяснить не только последствиями пандемии коронавируса, но и тем, что поклонники марки ждут обновления модели.
Volkswagen намерен представить «посвежевший» T-Roc в конце 2021 года, а в продажу он поступит в первой половине 2022-го. Официальной информации о том, какие изменения получит кроссовер, пока нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать о том, каким станет «посвежевшая» модель немецкой марки. Своё видение фэйслифтингового T-Roc представил дизайнер испанского издания motor.es.
Судя по рендеру, кроссовер сохранит дизайн и прямоугольную форму головной оптики, но при этом у неё появятся небольшие выступы, направленные в сторону передних крыльев. Светодиодные дневные ходовые огни, вероятно, интегрируют в фары: ожидается, что они будут гармонировать с тонкими хромированными полосами иной решётки радиатора. В изменённый передний бампер тоже интегрируют тонкие светодиодные полосы по обеим сторонам.
В ходе обновления корма Volkswagen T-Roc, вероятно, получит меньше изменений. Ожидается, что несколько иначе будут выглядеть задние фонари. Кроме того, немцы, скорее всего, переработают задний бампер, реформировав нижнюю часть с интегрированными патрубками выхлопной системы.
Как отметили в издании, в салоне, вероятно, исправят один из главных недостатков: речь идёт о жёстком пластике, который используется для отделки дверей и приборной панели. Помимо этого, производитель, скорее всего, расширит список оборудования у обновлённого T-Roc за счёт современных водительских ассистентов.
Официальной информации по «начинке» новинки пока нет. По предварительным данным, моторная гамма останется прежней, мощность двигателей не изменится. При этом VW реализует ряд мер по снижению потребления и выбросов CO2 моторов для всех версий. Ранее мы сообщали о том, что у T-Roc может появиться гибридная версия.
Напомним, в моторной гамме актуального «обычного» кроссовера имеются 1,0-литровый трёхцилиндровый TSI с отдачей 115 л.с. и пара дизелей объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. У кабриолета T-Roc в линейке нет дизельных двигателей, зато есть ещё 150-сильный четырёхцилиндровый 1.5 TSI. У «заряженного» T-Roc R под капотом двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» семейства EA888 мощностью 300 л.с. (400 Нм), этот двигатель идёт в паре с семиступенчатой автоматической коробкой DSG с двойным сцеплением.
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