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  • Volkswagen собирается освежить T-Roc: первое изображение обновлённого кроссовера

Volkswagen собирается освежить T-Roc: первое изображение обновлённого кроссовера

02.02.2021 256 0 0

Немецкая компания покажет модель, пережившую фэйслифтинг, в конце текущего года. Обновление коснётся в том числе и версии с открытым верхом.

 

Продажи компактного кроссовера Volkswagen T-Roc стартовали в Европе во второй половине 2017 года, вариант «погорячее» – T-Roc R – показали в феврале 2019-го, а версия с открытым верхом появилась весной 2020-го. По итогам прошлого года модель разошлась на старосветском рынке тиражом в 158 638 единиц, что на 23,7% меньше, чем годом ранее. Такой серьёзный спад можно объяснить не только последствиями пандемии коронавируса, но и тем, что поклонники марки ждут обновления модели.

На фото: актуальный Volkswagen T-Roc

Volkswagen намерен представить «посвежевший» T-Roc в конце 2021 года, а в продажу он поступит в первой половине 2022-го. Официальной информации о том, какие изменения получит кроссовер, пока нет. Так что у художников есть возможность пофантазировать о том, каким станет «посвежевшая» модель немецкой марки. Своё видение фэйслифтингового T-Roc представил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, кроссовер сохранит дизайн и прямоугольную форму головной оптики, но при этом у неё появятся небольшие выступы, направленные в сторону передних крыльев. Светодиодные дневные ходовые огни, вероятно, интегрируют в фары: ожидается, что они будут гармонировать с тонкими хромированными полосами иной решётки радиатора. В изменённый передний бампер тоже интегрируют тонкие светодиодные полосы по обеим сторонам.

На фото: салон актуального Volkswagen T-Roc

В ходе обновления корма Volkswagen T-Roc, вероятно, получит меньше изменений. Ожидается, что несколько иначе будут выглядеть задние фонари. Кроме того, немцы, скорее всего, переработают задний бампер, реформировав нижнюю часть с интегрированными патрубками выхлопной системы.

Как отметили в издании, в салоне, вероятно, исправят один из главных недостатков: речь идёт о жёстком пластике, который используется для отделки дверей и приборной панели. Помимо этого, производитель, скорее всего, расширит список оборудования у обновлённого T-Roc за счёт современных водительских ассистентов.

На фото: рендер обновлённого Volkswagen T-Roc

Официальной информации по «начинке» новинки пока нет. По предварительным данным, моторная гамма останется прежней, мощность двигателей не изменится. При этом VW реализует ряд мер по снижению потребления и выбросов CO2 моторов для всех версий. Ранее мы сообщали о том, что у T-Roc может появиться гибридная версия.

Напомним, в моторной гамме актуального «обычного» кроссовера имеются 1,0-литровый трёхцилиндровый TSI с отдачей 115 л.с. и пара дизелей объёмом 1,6 и 2,0 литра мощностью 115 и 150 л.с. соответственно. У кабриолета T-Roc в линейке нет дизельных двигателей, зато есть ещё 150-сильный четырёхцилиндровый 1.5 TSI. У «заряженного» T-Roc R под капотом двухлитровая бензиновая «турбочетвёрка» семейства EA888 мощностью 300 л.с. (400 Нм), этот двигатель идёт в паре с семиступенчатой автоматической коробкой DSG с двойным сцеплением.

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