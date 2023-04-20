×
  • Volvo EX90 Excellence: мини-бар, кресла с вибромассажем, техника стандартная

Volvo EX90 Excellence: мини-бар, кресла с вибромассажем, техника стандартная

20.04.2023 107 0 0

Шведская марка, принадлежащая холдингу Geely, показала на автосалоне в Шанхае только один экспонат – топовую версию своего флагманского кроссовера.

Презентация большого семиместного «электрокроссовера» Volvo EX90 прошла в ноябре прошлого года. Напомним, в течение некоторого времени он будет продаваться в одно время с Volvo XC90 (с ДВС), причём эту модель ещё ждёт обновление. Однако во второй половине текущего десятилетия шведский бренд откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания, так что EX90 останется без нынешней альтернативы.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

На Шанхайский автосалон компания Volvo привезла всего один экспонат, им стала топовая версия новинки – EX90 Excellence. Напомним, раньше такое «богатое» исполнение было у гибридного кроссовера Volvo XC90. Главной особенностью роскошного «зелёного» SUV является комфортабельный салон, рассчитанный на четырёх седоков: во втором ряду находятся два отдельных капитанских кресла.

В отличие от гибридного кроссовера, у новинки нет дополнительной стеклянной тонированной перегородки, которая отделяла бы кресла второго ряда от пространства багажного отсека. За сидениями в нижней части располагается панель, в которую встроен небольшой холодильник: с его помощью можно охлаждать напитки.

Между креслами второго ряда находится дополнительная ниша с мини-баром, где находятся два бокала, а также сенсорная панель, которая позволяет пользователям управлять функциями своих сидений. Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрены электропривод, обогрев, а также пять режимов вибромассажа. Хрустальная вставка по центру представляет собой «кнопку» для управления ароматизатором воздуха.

1 / 2
2 / 2

Компания Volvo отказалась от использования натуральной кожи в качестве материала для обивки, так что Volvo EX90 Excellence предлагается либо с отделкой кресел экокожей, либо с сидениями, обитыми специальной высококачественной тканью, которая создана с использованием переработанных пластиковых бутылок и шерсти.

На минималистичной передней панели виден горизонтальный экран виртуальной «приборки», по центру располагается большой тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 14,5 дюйма). Топ-версию оснастили акустической системой Bowers & Wilkins, а также контурной подсветкой. Отметим, внешних отличий от «обычного» Volvo EX90 у нового «богатого» варианта практически нет, разве что иной оригинальный дизайн 22-дюймовых колёсных дисков и доступный за доплату двухцветный окрас кузова.

1 / 2
2 / 2

Техника в версии Excellence стандартная (как у исполнения Twin Motor Performance): полноприводный «электрокроссовер» оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 517 л.с., а максимальный крутящий момент – 910 Нм. Ёмкость тяговой батареи равна 111 кВт*ч, при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC дальнобойность на одной зарядке составляет 650 км.

На фото: Volvo EX90 Excellence
1 / 3
На фото: Volvo EX90 Excellence
2 / 3
На фото: Volvo EX90 Excellence
3 / 3

Первым рынком для Volvo EX90 Excellence станет Поднебесная, позже эта версия появится и в других странах присутствия бренда.

кроссовер Китай электромобиль новинки Шанхайский автосалон Volvo Volvo EX90

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Обзор Последний бензиновый Porsche Cayenne – прощай, аналоговый тахометр и привет, рекордная мощность Китай – крупнейший рынок не только для собственного автопрома, но и для европейского «премиума». В первом квартале 2023-го Porsche поставил в Китай 21 365 автомобилей – на 21% больше, чем за... 643 3 2 20.04.2023
Статьи / Обзор Tucson для бедных или Creta для богатых: обзор Hyundai Mufasa На Шанхайском автосалоне презентовали новый кроссовер Hyundai, который мог бы заменить ix35, если бы он у нас был. Впрочем, в какой-то мере он его все равно заменит: корейские модели давно з... 1282 1 2 19.04.2023
Статьи / Новые авто Все потенциальные новинки 2023 года в России: гибрид, пикап и премиум под красным флагом В первой части материала о китайских новинках российского рынка мы назвали те модели, которые появятся в продаже в 2023 году почти со стопроцентной вероятностью. С момента публикации прошла... 1676 1 0 17.04.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 30 лет рабства: тест-драйв ГАЗ-53 Точнее было бы написать «тест-драйв ГАЗ-САЗ-3507 на шасси ГАЗ-53-14», но это слишком сложно. А вот просто ГАЗ-53 узнает каждый, кто успел выпить стакан  газировки за одну копейку (с сиропом... 9584 9 784 09.12.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Любителям Volvo, по цене Volvo: тест-драйв обновленной Geely Tugella Впервые с Geely Tugella мы познакомились ровно два года назад, в ноябре 2020. За эти два года флагманский кроссовер нашел свою, пусть и небольшую, аудиторию, заработал определенную репутацию... 8416 3 864 29.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 7385 8 9 07.04.2023
Change privacy settings