Volvo EX90 Excellence: мини-бар, кресла с вибромассажем, техника стандартная

Шведская марка, принадлежащая холдингу Geely, показала на автосалоне в Шанхае только один экспонат – топовую версию своего флагманского кроссовера.

Презентация большого семиместного «электрокроссовера» Volvo EX90 прошла в ноябре прошлого года. Напомним, в течение некоторого времени он будет продаваться в одно время с Volvo XC90 (с ДВС), причём эту модель ещё ждёт обновление. Однако во второй половине текущего десятилетия шведский бренд откажется от моделей с двигателями внутреннего сгорания, так что EX90 останется без нынешней альтернативы.

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На Шанхайский автосалон компания Volvo привезла всего один экспонат, им стала топовая версия новинки – EX90 Excellence. Напомним, раньше такое «богатое» исполнение было у гибридного кроссовера Volvo XC90. Главной особенностью роскошного «зелёного» SUV является комфортабельный салон, рассчитанный на четырёх седоков: во втором ряду находятся два отдельных капитанских кресла.



В отличие от гибридного кроссовера, у новинки нет дополнительной стеклянной тонированной перегородки, которая отделяла бы кресла второго ряда от пространства багажного отсека. За сидениями в нижней части располагается панель, в которую встроен небольшой холодильник: с его помощью можно охлаждать напитки.



Между креслами второго ряда находится дополнительная ниша с мини-баром, где находятся два бокала, а также сенсорная панель, которая позволяет пользователям управлять функциями своих сидений. Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрены электропривод, обогрев, а также пять режимов вибромассажа. Хрустальная вставка по центру представляет собой «кнопку» для управления ароматизатором воздуха.



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Компания Volvo отказалась от использования натуральной кожи в качестве материала для обивки, так что Volvo EX90 Excellence предлагается либо с отделкой кресел экокожей, либо с сидениями, обитыми специальной высококачественной тканью, которая создана с использованием переработанных пластиковых бутылок и шерсти.



На минималистичной передней панели виден горизонтальный экран виртуальной «приборки», по центру располагается большой тачскрин информационно-развлекательной системы (диагональ – 14,5 дюйма). Топ-версию оснастили акустической системой Bowers & Wilkins, а также контурной подсветкой. Отметим, внешних отличий от «обычного» Volvo EX90 у нового «богатого» варианта практически нет, разве что иной оригинальный дизайн 22-дюймовых колёсных дисков и доступный за доплату двухцветный окрас кузова.



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Техника в версии Excellence стандартная (как у исполнения Twin Motor Performance): полноприводный «электрокроссовер» оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 517 л.с., а максимальный крутящий момент – 910 Нм. Ёмкость тяговой батареи равна 111 кВт*ч, при расчёте по используемому в Китае циклу CLTC дальнобойность на одной зарядке составляет 650 км.



На фото: Volvo EX90 Excellence 1 / 3 На фото: Volvo EX90 Excellence 2 / 3 На фото: Volvo EX90 Excellence 3 / 3

Первым рынком для Volvo EX90 Excellence станет Поднебесная, позже эта версия появится и в других странах присутствия бренда.

