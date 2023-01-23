Volvo готовит новинку: известна дата презентации компактного кроссовера

Бренд Volvo намерен в 2030 году завершить полное «озеленение» собственного модельного ряда. В конце осени прошлого года компания анонсировала новый полностью электрический паркетник: напомним, тогда силуэт новинки появился на экране рядом с только что дебютировавшим флагманским кроссовером EX90. Отметим, в тот момент никакой дополнительной информации о компактной новинке не поступило: производитель даже не назвал имени будущего SUV.

На фото: флагманский кроссовер Volvo EX90

Единственным, на что ещё указали в Вольво в рамках анонса, стал год презентации – 2023-й. Теперь назван более точный срок: кроссовер начального уровня шведской марки дебютирует 15 июня, об этом в ходе интервью австралийскому изданию CarSales рассказал генеральный директор Volvo Cars Джим Роуэн. Также он отметил, что производство новинки стартует до конца текущего года.



Тизер кроссовера начального уровня Volvo EX30

В декабре прошлого года стало известно имя новинки: тогда Джим Роуэн подтвердил, что паркетник начального уровня получит название Volvo EX30. По словам главы компании, самый компактный представитель «зелёной» линейки поможет шведской марке охватить более молодую аудиторию, которую предположительно должна привлечь доступная цена модели вкупе с уровнем безопасности и высоким качеством, с которыми традиционно ассоциируется марка.



В иерархии бренда Volvo EX30 окажется на ступеньку ниже полностью электрической версии XC40. Очевидно, новинка окажется дешевле по сравнению с «зелёной» модификацией XC40. Кстати, на одном из крупнейших европейских рынков, в Германии, стоимость такого автомобиля на сегодняшний день стартует с отметки 55 250 евро.

Рендер кроссовера начального уровня Volvo EX30

Производство Volvo EX30 будет налажено в Китае (напомним, марка принадлежит «поднебесному» холдингу Geely). Как сообщалось ранее, в основу компактного паркетника ляжет одна из версий модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Джили. Кстати, на сегодняшний день на SEA-E (это самый компактный вариант этой «тележки») базируется модель Smart # 1. Её презентовали весной прошлого года: за дизайн этого электрокара отвечает Mercedes-Benz, а за технику и производство – Geely.



На фото: электрическая версия кроссовера Volvo XС40

Официальных сведений о «начинке» маленького электрического паркетника Volvo EX30 пока нет. Известно, что клиентам предложат несколько вариантов тяговых батарей. О запасе хода информации пока нет. Отметим, у недавно появившейся заднеприводной версии электрокросса Volvo XC40 с батареей ёмкостью 69 кВт*ч дальнобойность без подзарядки составляет 460 км (при расчёте по циклу WLTP).



Не исключено, что Volvo EX30 разделит с паркетником Smart # 1 и технику. Так, у этого SUV один электромотор, расположенный на задней оси, его отдача составляет 272 л.с., а максимальный крутящий момент – 343 Нм. У аккумулятора ёмкость равна 66 кВт*ч, а запас хода на одной зарядке варьируется от 420 до 440 км (в зависимости от версии).