Вопреки падению авторынка РФ: электромобили улучшили показатели в 2022 году

По подсчётам «Автостата», российский рынок легковых автомобилей в 2022 году упал на 58,7% до 626 281 шт. Для составления статистики агентство использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому в ней учитываются в том числе и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта. Напомним, она была легализована в мае прошлого года, после того как многие иностранные компании поставили на паузу официальные поставки своих машин в РФ.

На фото: Mazda MX-30

Несмотря на то, что авторынок РФ в целом в прошлом году рухнул, показатели электромобилей сумели продемонстрировать прирост. Так, россияне поставили на учёт 2998 новых «зелёных» легковых машин, что на 33% больше, чем в 2021-м. В издании отметили, что этот результат является рекордным для российского рынка.



На фото: Evolute i-Pro

Лидером среди брендов в 2022-м стала американская Tesla: её автомобили разошлись в РФ тиражом 991 шт., что на 35% больше, чем годом ранее. «Серебро» у Volkswagen с результатом 435 электрокаров (в предыдущем году их было всего 11 шт., так что показатель вырос почти в 40 раз). Замыкает первую тройку Audi с показателем 308 шт. (на 20% меньше, чем годом ранее).



На фото: Volkswagen ID.6

На четвёртом месте располагается новый бренд Evolute с результатом 252 экземпляра. Отметим, это российский бренд, под которым на мощностях липецкого завода «Моторинвест» было решено выпускать китайские модели Dongfeng Aeolus E70 (у нас – Evolute i-Pro), Fengon E3 EV (Evolute i-Joy, на превью) и Seres SF5 (Evolute i-Jet). Третья модель пока в продажу не поступила.



Замыкает пятёрку брендов-лидеров на российском рынке электрокаров Porsche. Показатель этого немецкого бренда составляет 194 шт., что на 67% меньше, чем было в 2021-м.

ТОП-10 самых востребованных электромобилей в РФ в 2022 году Место Модель Продажи в 2022 году, шт. Продажи в 2021 году, шт. Разница, % 1 Tesla Model Y 475 218 + 117,9 2 Tesla Model 3 397 432 - 8,1 3 Audi e-tron 289 387 - 25,3 4 Volkswagen ID.4 272 - - 5 Porsche Taycan 194 581 - 66,6 6 Evolute i-Pro 179 - - 7 BMW iX 101 1 - 8 Volkswagen ID.6 80 - - 9 Mazda MX-30 75 25 + 200,0 10 Evolute i-Joy 73 - -

В дальнейшем на российском рынке электромобилей появится ещё Москвич 3e – это полностью электрическая версия кроссовера, производство которого наладили на бывшем столичном заводе Renault. В конце прошлого года была объявлена рекомендованная розничная цена только на версию с 1,5-литровой 150-сильной «турбочетвёркой», она составила 1,97 млн рублей.

