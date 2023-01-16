Вопреки падению авторынка РФ: электромобили улучшили показатели в 2022 году

По подсчётам «Автостата», российский рынок легковых автомобилей в 2022 году упал на 58,7% до 626 281 шт. Для составления статистики агентство использует данные о госрегистрации новых машин, поэтому в ней учитываются в том числе и те экземпляры, которые были ввезены по схеме параллельного импорта. Напомним, она была легализована в мае прошлого года, после того как многие иностранные компании поставили на паузу официальные поставки своих машин в РФ.
Несмотря на то, что авторынок РФ в целом в прошлом году рухнул, показатели электромобилей сумели продемонстрировать прирост. Так, россияне поставили на учёт 2998 новых «зелёных» легковых машин, что на 33% больше, чем в 2021-м. В издании отметили, что этот результат является рекордным для российского рынка.
Лидером среди брендов в 2022-м стала американская Tesla: её автомобили разошлись в РФ тиражом 991 шт., что на 35% больше, чем годом ранее. «Серебро» у Volkswagen с результатом 435 электрокаров (в предыдущем году их было всего 11 шт., так что показатель вырос почти в 40 раз). Замыкает первую тройку Audi с показателем 308 шт. (на 20% меньше, чем годом ранее).
На четвёртом месте располагается новый бренд Evolute с результатом 252 экземпляра. Отметим, это российский бренд, под которым на мощностях липецкого завода «Моторинвест» было решено выпускать китайские модели Dongfeng Aeolus E70 (у нас – Evolute i-Pro), Fengon E3 EV (Evolute i-Joy, на превью) и Seres SF5 (Evolute i-Jet). Третья модель пока в продажу не поступила.
Замыкает пятёрку брендов-лидеров на российском рынке электрокаров Porsche. Показатель этого немецкого бренда составляет 194 шт., что на 67% меньше, чем было в 2021-м.
|ТОП-10 самых востребованных электромобилей в РФ в 2022 году
|Место
|Модель
|Продажи в 2022 году, шт.
|Продажи в 2021 году, шт.
|Разница, %
|1
|Tesla Model Y
|475
|218
|+ 117,9
|2
|Tesla Model 3
|397
|432
|- 8,1
|3
|Audi e-tron
|289
|387
|- 25,3
|4
|Volkswagen ID.4
|272
|-
|-
|5
|Porsche Taycan
|194
|581
|- 66,6
|6
|Evolute i-Pro
|179
|-
|-
|7
|BMW iX
|101
|1
|-
|8
|Volkswagen ID.6
|80
|-
|-
|9
|Mazda MX-30
|75
|25
|+ 200,0
|10
|Evolute i-Joy
|73
|-
|-
В дальнейшем на российском рынке электромобилей появится ещё Москвич 3e – это полностью электрическая версия кроссовера, производство которого наладили на бывшем столичном заводе Renault. В конце прошлого года была объявлена рекомендованная розничная цена только на версию с 1,5-литровой 150-сильной «турбочетвёркой», она составила 1,97 млн рублей.
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