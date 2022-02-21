Вопреки повсеместному «озеленению»: Aston Martin не планирует отказываться от двигателя V12

Результаты продаж люксовых автомобилей марки Aston Martin в Европе снизились в течение «ковидного» 2020 года до 1638 экземпляров (на 36,8% больше, чем годом ранее). Однако уже в 2021-ом показатель снова пошёл вверх: клиенты на старосветском рынке купили 1979 единиц, что на 20,8% больше, чем в предыдущем году. Отметим, на прирост оказал заметное влияние выход первого кроссовера бренда: по данным Carsalesbase, DBX за неполный прошлый год (с января по ноябрь) разошёлся тиражом в 639 шт.



На фото: Aston Martin DBX707 1 / 2 На фото: Aston Martin DBX707 2 / 2

Компания Aston Martin в начале текущего месяца представила «заряженную» версию своего единственного кроссовера – DBX707. Изначально предполагалось, что модель могут оснастить двигателем V12, однако вместо этого он получил 4,0-литровую «битурбовосьмёрку» М177 разработки Mercedes-AMG, которая после модернизации выдаёт 707 л.с. и максимальный крутящий момент – 900 Нм.

Сейчас некоторые автопроизводители отказываются от двигателей V12, в их числе, к примеру, BMW: баварская кампания ранее сообщила о прекращении работы с мотором N74. Правда, несмотря на это, он останется основным для текущей линейки Rolls-Royce. Сейчас им оснащаются актуальные Ghost, Phantom и Cullinan.



Как сообщает британское издание Autocar со ссылкой на главу Aston Martin Тобиаса Моерса, производитель в ближайшее время не планирует в ближайшее время отказываться от собственного двенадцатицилиндрового двигателя. Отметим, в линейке есть мотор с индексом AE31, который при объёме в 5,2 литра выдает 630 л.с. на модели DB11 и 715 л.с. – на DBS.

Также в гамме Aston Martin присутствует 6,5-литровый V12, созданный совместно с Cosworth. Он способен раскручиваться до 11 тыс. оборотов и выдает 1000 л.с. без наддува. Этот двигатель предназначен для гиперкара Valkyrie, он находится в составе гибридной силовой установки, работает в паре с электромотором: совокупная отдача системы составляет около 1200 л.с.



На фото: Aston Martin DB11 AMR 1 / 2 На фото: Aston Martin DB11 AMR 2 / 2

По словам Тобиаса Моерса модифицированный V8 от Mercedes-AMG не заменит собой тот мотор V12, которым сейчас оснащаются модели DBS и DB11. Глава Aston Martin отметил, что «у V12 всё ещё есть потенциал», что доказывает в том числе наличие в актуальном поколении спортивных автомобилей V12 Vantage. Ожидается, что новый V12 Vantage будет использовать силовую установку, аналогичную V12 Speedster.

Руководитель люксового бренда отметил, что конец жизненного цикла моторов V12, скорее всего, придётся на 2026-ой – 2027 год. Предполагается, что позже компания откажется от его массового производства. Двенадцатицилиндровый двигатель в итоге могут начать устанавливать на заказ, либо использовать его только в эксклюзивных спецсериях своих моделей.

